DRAMMEN (VG) (SIF-Brann 3–1) Bare et døgn etter at to spillere forsvant fra Brann som følge av den rystende nachspiel-skandalen, sementerte Strømsgodset bergensernes sisteplass i Eliteserien.

21. aug. 2021 21:51 Sist oppdatert nå nettopp

Aune Heggebø stanget Brann i ledelsen etter 23 minutter, men etter sidebyttet raknet det for trener Eirik Hornelands hardt pressede menn. Herman Stengel, Gustav Valsvik og Tobias Gulliksen sendte Strømsgodset opp på 9. plass og rødtrøyene hjem i fortsatt fortvilelse.

Godset har fortsatt til gode å tape på eget gress, mens Brann fremdeles ikke har vunnet en eneste match på bortebane i 2021. Med én kamp mer spilt enn Tromsø, har bergenserne fire poeng opp til trygg grunn. Akkurat nå er Brann på vei ned i Obos-ligaen.

– Det var fantastisk, rett og slett. Jeg hadde en god følelse helt siden jeg kom hit. Det lugget litt underveis, men når du har en spiller som Herman Stengel på midtbanen, så fikser han comebacket vårt, sier Gulliksen til Discovery+ etter kampen.

Dystert bakteppe

Det skjer etter at Brann-troppen fløy østover fra Bergen lørdag formiddag. Da var det ikke gått en dag siden lagkamerat Kristoffer Barmen (28) hadde fått sparken for å ha hatt «en sentral rolle» under nachspielet som har preget klubben i halvannen uke.

Keeper Mikkel Andersen (32) var heller ikke med til Drammen, etter at dansken ble enig med Brann om å terminere kontrakten sin i kjølvannet av skandalen, mens 10 andre Brann-spillere hadde fått det som ble betegnet som en alvorlig advarsel for deltagelsen på festen.

Interne undersøkelser skal ha vist «brudd på retningslinjer, alminnelige normer, smittevernregler og rimelige forventninger til våre ansatte», ifølge klubben.

Parallelt etterforsker fortsatt politiet et mulig seksuelt overgrep under nachspielet.

Uavklart situasjon

Det er samtidig liten grunn til å tro at saken er avsluttet med sanksjonene fra Brann-ledelsen. Advokat Eirik Monsen har uttalt til VG at hans klient, 28 år gamle Barmen som i april skrev en ny fireårskontrakt med rødtrøyene, føler seg urettferdig behandlet.

Han har nå to uker på seg til å kreve forhandlinger, ifølge arbeidsmiljøloven. Hvis partene ikke kommer til en løsning begge er fornøyde med, kan et alternativ være at forholdet ender i retten.