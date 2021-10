RBKs sportssjef om innspurten: – Når vi målet, skal vi være relativt fornøyd

Gullsjansene er bortimot ute. I dette intervjuet svarer Mikael Dorsin på tabellplasseringen og framtiden til RBK under ny trener.

Mikael Dorsin diskuterer RBKs sesong med Adresseavisen.

– Vi må se muligheter. Vi har en ambisjon om alltid å spille Europa. Da må vi komme topp tre slik det er nå. Den muligheten finnes fortsatt. Det er positivt, og så skulle vi ønske at vi lå høyere opp, sier Mikael Dorsin til Adresseavisen.

Vi sitter sammen med Rosenborgs sportssjef på Brakka. Ett poeng fra to kamper mot Kristiansund og Vålerenga har gjort at RBK sakker akterut i gullkampen. Mandag kunne Norsk Regnesentral fortelle at de har beregnet sjansen for trøndersk gull til 1,8 prosent.

Også tredjeplassen er hardt presset, med Kristiansund og Viking som de største konkurrentene bak Glimt og Molde. Kun de tre øverste lagene i Eliteserien får spille Europa-kvalik.

– Skal vi ligge høyere må prestasjonene på høyt nivå bli mer stabile. Vi diskuterer hele tiden internt hva vi må bli bedre på og hva vi må utvikle for å få det til. Nå er vi der vi er, hvor det handler om å ta poeng og prestere så bra at vi når de målene vi har. Det er fortsatt mulig, sier Dorsin.

OK pluss

Han mener at den svake formen i juni har ødelagt en del for RBK, hvor laget tok ett poeng på fire kamper.

Siden 10. juli er det kun Glimt som har tatt flere poeng enn Åge Hareides gutter.

– Det viktigste for oss resultatmessig er å komme så høyt som mulig og nå målsetningen. Det har vi fortsatt mulighet til. Vi hadde en tøff periode i juni hvor vi havnet ganske langt etter. Så fikk vi en liten restart og det har vært OK pluss resultatmessig etter det. Så er vi med og fighter i det minste om medalje, og så får vi se hva det blir.

– Kan Rosenborg være fornøyd med sesongen om det blir tredjeplass?

– Vi blir aldri helt fornøyd med tredjeplasser. Samtidig må man se hva som har skjedd. Er det to lag som har vært fantastiske hvor det ene ikke taper poeng i det hele tatt, så vil man ikke være fornøyd med å komme på andreplass. Jeg har vært her i klubben som spiller og vunnet gull som har vært plankekjøring slik Bodø/Glimt gjorde i fjor. Andre ganger har man kommet bakfra, og det har vært noen sesonger hvor man har kriget til seg en andre- eller tredjeplass, som har vært bra ut fra de forutsetningene som har blitt.

– Slik det ser ut nå må vi fighte for poengene, og så får vi se hvor vi havner. Vi har ligget der stort sett hele sesongen. Når vi målet så skal vi være relativt fornøyd resultatmessig, men her i Rosenborg så skal man alltid skal være med å kjempe om toppen.

– Ny trener vil sette sitt preg

Den tidligere backen og RBK-kapteinen har allerede før intervjuet varslet at han ikke kommer til å si noe mer om trenerjakten enn det Ivar Koteng gjorde i et intervju med Adresseavisen i forrige uke. På spørsmål om når en trener kan være på plass, svarer Dorsin:

– Vi får se når det blir. Alt kan skje i fotball, men vi føler at vi har relativt god kontroll. Vi håper at en trener er på plass innen seriestart neste år, sier Dorsin og smiler lurt.

Men realiteten er at den som tar over for Åge Hareide kommer til en klubb som ikke har vunnet et trofé siden cupgullet i 2018. Hvordan vil det påvirke kravene til RBKs nye hovedtrener?

Dorsin vil helst ikke utelukke et 2021-gull ennå.

– Jeg vil ikke si det før sesongen er ferdig. Alt kan skje. Det kommer uansett inn en ny trener, og så er det vanskelig å svare på det spørsmålet, sier Dorsin.

– Vil en ny trener nå markere starten på et nytt Rosenborg?

– Rosenborg vil alltid være Rosenborg på sitt sett. En ny trener vil sette sitt preg på det, og så handler det om å få den kjemien til å være best mulig. Å treffe på den miksen er egentlig suksessfaktoren om man oppsummerer kort og enkelt. Forventningene eksternt og internt både resultatmessig og prestasjonsmessig er store her, som de skal være med tanke på historie og hvordan vi ønsker å fremstå. Det er ikke alltid tiden er ens beste kompis. Ambisjonene resultatmessig er at vi hvert år har muligheten til å kvalifisere oss for Europa, sier sportssjefen.