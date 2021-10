Fagermo må vurdere å justere kursen: – Greier ikke det med norske spillere

MOTPOLER: Dag-Eilev Fagermo (til høyre) sammen etter 1–1-kampen på Intility Arena i mai. Rosenborg-trener Åge Hareide takker Fagermo-assistent Kenneth Dokken for kampen. Islandske Holmar Eyjolfsson er Rosenborg-spilleren.

VALLE (VG) Ingen i Eliteserien har vært mer glad i «kortreist» enn Dag-Eilev Fagermo (54) det siste tiåret. Han innser at han trolig må innføre en mer liberal politikk for å vinne seriegull med Vålerenga.

Lørdag brakte VG tallene over bruken av utlendinger denne sesongen, der Rosenborg var soleklart i førersetet i Eliteserien: Over 40 prosent av spilletiden har tilfalt dem uten norsk pass hos Åge Hareide.

Historisk sett har Dag-Eilev Fagermo vært i motsatt ende av skalaen. Hans siste år som Odd-trener i 2019 taler for seg – på telemarksdialekt: Da fikk utenlandske spillere 0 – null – prosent spilletid, ifølge statistikk fra Internasjonalt senter for sportsstudier (CIES).

Den nåværende Vålerenga-sjefen har stort sett tre utlendinger i en toppet VIF-ellever i år, og Dag-Eilev Fagermo ramser opp like mange grunner til hvorfor han stort sett velger norsk.

– Vi er opptatt av egenutviklede spillere. Mange av dem er født og oppvokst i nærområdet. Det er vanskelig å sjekke referanser på utenlandske spillere. Da er jeg litt skeptisk. Og i Odd var det ikke så mye ressurser til å hente utenlandske spillere. Det krever scouting, pengene det koster å hente og jobben det er å integrere, sier Fagermo før den Eurosport Norge-sendte kampen mot nettopp Rosenborg på Lerkendal søndag kveld.

På Oslo Øst er ressursene bedre enn i Skien. Men på sine foreløpige to Vålerenga-år er Fagermo fortsatt konservativ. I fjor var det bare Viking og Odd som hadde lavere prosentandel i spilletid på utlendinger, mens i år har Vålerenga fire klubber bak seg på samme tabell.

– Jeg må nok innse her at for å få Vålerenga dit vi skal, at vi må forsterke elleveren og ikke bare ta opp fra egen stall, greier vi ikke det med norske spillere. Spør du Jørgen (sportssjef Ingebrigtsen), er nok han av den oppfatning at vi kunne hatt flere utenlandske spillere. Men at jeg er «gjerrig» der, vedgår Vålerenga-treneren med 20 prosent bruk av utlendinger i kamp i år.

Til at søndagens motstander har brukt dobbelt så mye, sier Fagermo følgende:

– Det er ikke Nils Arne Eggen-filosofien, som spilte seg langt i Champions League med masse trøndere. Rosenborg har ofte gjort som Molde gjør: Kjøpt de beste norske spillerne og spedd på dem til trønderne, påpeker han.

Fakta UTLENDINGER I ELITESERIEN The International Centre for Sports Studies (CIES) regner «utlendinger» i denne oversikten som spillere som har vokst opp tilhørende et annen nasjons forbund enn klubben de i dag tilhører. Slik er tallene for Eliteserien i år etter 21 kamper. Prosenten angir hvor stor andel utenlandske får av tilgjengelig spilletid. 1. Rosenborg – 40,9

2. Sarpsborg – 34,0

3. Lillestrøm – 33,8

4. Strømsgodset – 33,4

5. Haugesund – 29,5

6. Sandefjord Fotball – 29,1

7. Viking FK – 27,3

8. Kristiansund BK – 27,1

9. Brann – 24,2

10. Stabæk – 23,1

11. Mjøndalen – 21,0

12. Vålerenga Fotball – 20,7

13. Bodø/Glimt – 18,8

14. Tromsø – 16,1

15. Odds BK – 10,4

16. Molde FK – 8,2 Vis mer

– Nå lever Rosenborg på at de «må» vinne, men de vinner ikke lenger, og da vil kortsiktigheten prege. Da kan det fort bli til at de mener at de utenlandske spillerne er bedre enn hva du kan få til i det norske markedet, analyserer Fagermo videre.

Nå er han altså forberedt på i større grad å utvide horisonten selv. Uten at det betyr at han mener han trenger å gå så mye høyere i de 20 prosentene.

Treneren med 15 strake sesonger på norsk toppnivå mener historien viser at to-tre utlendinger som «drar laget» er det som gjerne har gitt suksess.

– Jeg tror det er viktig for norsk fotball at norske spillere får spillere i norske klubber. Det samme for trenere. Ellers vil vi ikke utvikle oss som fotballnasjon. Det er sunt å få krydder inn, men lagene som har vunnet og vært gode, har hatt sterkt preg av norske spillere. Skulle jeg hentet en spiss, ville jeg heller hentet Torgeir Børven, som jeg kjenner, enn en utenlandsk spiss, for å ta et eksempel, beskriver Fagermo.

– Selv om talentene er større og flere her, greier vi ikke det med «Odd-filosofi» med bare lokale spillere. Se på Glimt, de har nesten ikke en nordlending igjen på laget. Patrick Berg, Bjørkan og Saltnes drar det laget hardt og er kanskje de tre beste spillerne deres, men to av dem blir borte etter sesongen, påpeker Vålerenga-treneren.

PS! Høyreback Christian Borchgrevink er skadet og ute av Rosenborg-kampen. Den danske midtbanespilleren Nicolaj Thomsen har vikariert på plassen tidligere, men nå blir det indreløper Henrik Bjørdal som flyttes ned i forsvaret.