Han ble solgt da laget trengte stoppere. Jesper Löfgren skjønner ingenting av Branns forklaring.

Jesper Löfgren forstår ikke det Brann sa da han ble solgt. Det forstår i sin tur ikke Kåre Ingebrigtsen.

Tidligere Brann-spiller Jesper Löfgren åpnet om den siste tiden i Bergen under en kjøttbollelunsj med BT denne uken.

36 minutter siden

Stockholm: Jesper Löfgrens tallerken er så svensk som du får den. Seks köttbullar. Potatismos. Tyttebær på siden og en egen liten skål til tynne sylteagurkskiver.

Den nær to meter høye midtstopperen fyller på lagrene etter en restitusjonsøkt. Dagen før har han startet som høyreback i det som ble et tap for gulljagende Djurgården.