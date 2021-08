Stavanger-gutten Pereira valgte Rosenborg: – Det er den største klubben i Norge

Stavanger-gutten Adrian Nilsen Pereira (21) returnerer fra greske PAOK og fortsetter karrieren i Trondheim. Det faller ikke i god jord hos Viking-fansen.

RBK-KLAR: Adrian Pereira forlot Viking til fordel for greske PAOK i fjor sommer. Nå fortsetter han karrieren på Lerkendal.

25. aug. 2021 16:00 Sist oppdatert 52 minutter siden

– Jeg er klar over at det var et tema som kom til å komme opp, men i den situasjonen jeg er i nå så er Rosenborg en bedre klubb for meg. Man har bare én karriere og de skulle bare visst hvordan det var i mine sko, sier Pereira til VG.

21-åringen har lagt bak seg et frustrerende år i Hellas etter overgangen fra Viking i september i fjor. Derfor var det et enkelt valg for ham da Rosenborg kom på banen.

VG får opplyst at trønderklubben har betalt over fire millioner kroner i overgangssum for Pereira.

– Det er en stor klubb og den største i Norge. Jeg har hatt et år der jeg ikke har spilt så mye. Jeg vil prioritere og det vil jeg få til her.

– Har du reflektert noe over hvorfor det ikke funket i PAOK?

– Jeg tror ikke den greske fotballen var noe for meg. Jeg prøvde i ett år og fant ut at det var bedre å prøve noe nytt og få en litt fresh start, sier han.

Han røper at det har «plinget litt» i telefonen da han valgte å fortsette karrieren i Trondheim og ikke Stavanger, men at han ikke har giddet å lese negative kommentarer.

Sportsleder i Rogalands Avis, Espen Iversen, tar venstrebacken i forsvar i kommentaren «La nå Adrian være i fred!».

I kommentaren tar han til orde for at Stavanger-folket overvurderer Vikings posisjon og status utenfor regionen.

Pereira sier at han er kjent med uttrykket som nevnes i kommentaren: «Er du født og oppvokst her i regionen skal du hate RBK. Sånn er det bare.».

– De får bare hate meg, da. Så lenge de holder seg innenfor rammene så er det meste greit, sier Pereira.

– Jeg tåler det, legger han til.

På spørsmål om hva trener Åge Hareide og Mikael Dorsin har planlagt for fremtiden er han mer hemmelighetsfull.

– Du tror jeg er så ung, ja... ler han spøkefullt – vel vitende om at trenerspørsmålet i RBK er et hett tema om dagen.

– Det er kanskje en plan som jeg holder for meg selv, sier han kryptisk.

SATSER UNGT: Adrian Pereira sammen med RBK-sportssjef Mikael Dorsin.

Rosenborg har tilsynelatende endret strategi og hentet flere unge spillere i sommerens vindu.

I tillegg til Pereira har sportssjef Mikael Dorsin hentet trønderen Olaus Skarsem (23) og ungguttene Noah Jean Holm (20) og Pavle Vagic (21) i sommerens vindu.

Fotballekspert Joacim Jonsson lot seg begeistre i ukens episode av Discovery-podkasten «Indre Bane».

– Den jobben de har gjort tidligere har vært forferdelig, men dette er «top notch». Da skal vi selvfølgelig hylle de. Nå snakker vi gull og nå tror jeg de skjelver litt i Molde, for den strategien RBK legger opp til her er meget bra, sier Jonsson.

– Det er en klubb med store ambisjoner og det passer meg og mine ambisjoner bra, sier Pereira.

