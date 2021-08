Sjokkretur: Griezmann vender tilbake til Atlético Madrid

To år etter at han forlot «Atleti», har Antoine Griezmann (30) signert for klubben på lån ut sesongen.

TILBAKE: Antoine Griezmann skal spille for Atlético Madrid igjen.

Etter det som ble en hektisk kamp mot klokken, ble en trio med overganger bekreftet natt til onsdag. Først ut var utlånet av Saúl Ñíguez fra Atlético Madrid til Chelsea, hvor Chelsea ifølge rapportene skal ha sikret seg en mulighet til å kjøpe midtbanespilleren for 40 millioner euro – 410 millioner norske kroner – neste sommer.

Det gjorde at veien var åpen for Antoine Griezmann, som vender tilbake til Atlético Madrid etter to år i Barcelona.

Overgangen er bekreftet i overgangssystemet til La Liga.

Franskmannen har i første omgang signert på en utlånsavtale ut sesongen, og Atlético har sikret seg en kjøpsopsjon på 40 millioner euro – 410 millioner euro – neste sommer.

Som et siste ledd i overgangsrekken, skal Barcelona ha signert Luuk de Jong fra Sevilla, ifølge spanske medier.

Etter å ha etablert seg på høyt nivå i LaLiga i Real Sociedad, var det i Atlético Madrid at stjernestatusen til Antoine Griezmann virkelig skjøt fart.

ÉN UT, ÉN INN: Mens Saúl drar på lån fra Atlético, kommer Antoine Griezmann på lån til Atlético.

Med 133 mål på 257 kamper ble franskmannen den store stjernen i Diego Simeones mannskap, og han ble samtidig fast inventar på det franske landslaget, hvor han var med på å vinne VM i 2018.

Sommeren 2019 ble han klar for Barcelona, etter at den katalanske klubben betalte Griezmanns utkjøpsklausul på 120 millioner euro. I Barcelona har han vært med på å vinne den spanske cupen, men han har slitt med å bli den samme nøkkelspilleren han var i Atlético og står med 35 mål på 102 kamper for Barcelona.

GJENFORENES: Luis Suárez spilte sammen i Barcelona og blir igjen lagkamerater i Atlético Madrid.

I fjor sommer signerte Atlético Luis Suárez fra Barcelona, etter at Barcelona lot uruguayaneren forlate klubben gratis. Suárez svarte med 21 mål i Atlético, noe som var med å sikre Madrid-klubben deres første ligatittel på syv år.

Tidligere i sommer ble det klart at Barcelona ikke kunne tilby Lionel Messi en ny kontrakt på grunn av klubbens økonomiske situasjon og LaLigas økonomiske regelverk, noe som førte til at Messi signerte for PSG.

Til gjengjeld har Barcelona blant annet signert Sergio Agüero og Memphis Depay, før de tirsdag også skal ha hentet Luuk de Jong fra Sevilla, ifølge spanske medier.