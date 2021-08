Her er Barmen i Ålesund

Kristoffer Barmen hentes til Aalesund av gamletreneren Lars Arne Nilsen.

Barmen i ankomsthallen på Vigra lufthavn.

31. aug. 2021 20:24 Sist oppdatert nå nettopp

Bergen/Aalesund: Kristoffer Barmen (28) landet i Ålesund tirsdag kveld.

– Jeg har ikke noen avtale som er klar. Verken med Aalesund eller Brann, foreløpig, sier Barmen på flyplassen.

Barmen fikk sparken i Brann som følge av skandalenachspielet i klubben. Det skjedde fredag for halvannen uke siden.

– Jeg kommer hit for at dette skal ordne seg. Så får vi se. Jeg gjør i alle fall mitt for at dette skal gå gjennom, sier Barmen.

TV 2 var først med nyheten om at Barmen var på vei til Aalesund og en gjenforening med gamletrener Lars Arne Nilsen, som hadde Barmen i Brann fra 2015 til i fjor sommer.

Barmen dro rett fra Brann Stadion til Flesland og flyet til Ålesund.

Kristoffer Barmen i Ålesund tirsdag kveld.

Har vært i forhandlinger

Så sent som mandag var det resultatløse forhandlinger mellom Barmen og Brann om avslutningen av arbeidsforholdet. Barmen og hans advokat, Eirik Monsen, har sagt at de er forberedt på å ta Brann til retten og vært klare på at Barmen vil stå i stillingen han har hatt i Brann.

Barmen har ikke svart pressen på spørsmål etter at han fikk sparken i Brann, før han gjorde det på Vigra lufthavn i Ålesund.

– Det har vært blytungt å stå i denne stormen. Det har vært et mareritt for meg som er Brann-gutt, sier Barmen.

Kristoffer Barmen går til Aalesund.

Nå ender tiden i Brann med at Barmen går til Aalesund. Det blir opplyst at midtbanespilleren vil skrive under en kontrakt ut sesongen.

Barmens advokat, Eirik Monsen, sa følgende etter det første forhandlingsmøtet mellom spilleren og Brann:

– Det at han vil stå i stillingen innebærer at Kristoffer har rett og plikt til å utføre jobben han er pålagt. Han er fotballspiller, og det betyr å stille på trening og å være tilgjengelig for kamp.

Barmen benyttet også muligheten i Ålesund til å skryte av trener Lars Arne Nilsen – da spørsmålet lød «hvorfor Aalesund?».

– Det er en fantastisk person som har gjort det han kan for at jeg skal komme opp hit, sier Barmen.