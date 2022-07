Norge på hodet ut av EM - igjen

BRIGHTON (VG) (Østerrike-Norge 1–0) Norge hadde aldri tapt for Østerrike. Det første tapet sendte fotballkvinnene på hodet ut av EM. Her kan du felle din dom over landslaget.

forrige









fullskjerm neste 1 av 4 Foto: Alessandra Tarantino / AP

17 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

På fem forsøk siden 2007 har Norge aldri tapt for Østerrike. Da Norge måtte ha en seier for å komme seg videre til kvartfinalen, kom tapet.

Med 1–0-tapet i kveld er Norge slått ut allerede i gruppespillet, og det for tredje gang. Det skjedde i 1997 (Norge/Sverige), i 2017 (Nederland) og fadesen gjentok seg i år.

Norge har tapt seks av sine syv siste EM-kamper og har kun scoret i én kamp: I 4–1-seieren i åpningskampen mot Nord-Irland.

Norge hadde én stor sjanse, et skudd fra innbytter Celin Bizet Ildhusøy rett før slutt. På overtid fikk Ada Hegerberg en monstersjanse, men skuddet fra skrått hold gikk rett på keeper.

Her er VGs dom - og her kan du sette din børs: