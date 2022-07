Jerv-innbytter sikret seieren i sluttminuttene: – Ekstremt viktig

(Jerv – FK Haugesund 1–0) Tyske Felix Schröter (26) avgjorde i siste ordinære minutt da Jerv tok tre meget viktige poeng, og klatret opp i ryggen på Vålerenga og FK Haugesund i nedrykksstriden.

2. juli 2022 17:57 Sist oppdatert nå nettopp

En rimelig tam fotballkamp gikk mot slutten da innbytter Schröter ble spilt frem. Godt hjulpet av FKH-forsvarer Nikolas Walstad som først bommet på ballen, og deretter ble fintet bort av Schröter før han plasserte ballen behersket forbi keeper Egil Selvik.

– For en fantastisk følelse, jeg kan ikke beskrive det med ord. Det er vel omtrent de to første touchene jeg har, og så scorer jeg, oppsummerer en fornøyd Schröter til Discovery.

Han kom inn for Erlend Hustad etter 84 minutter, og gjorde som mot HamKam i 1–2-tapet sist hjemmekamp: Scoret.

– Dette er en ekstremt viktig seier. Jeg er virkelig stolt av laget. Jeg vet at jeg er en killer i boksen, legger matchvinneren til.

MATCHVINNER: Felix Schröter gratuleres av Willis Furtado etter det som ble vinnermålet.

Seieren sørger for at Jerv nå har ti poeng på 11 kamper, Dermed er de bare ett poeng bak Vålerenga som har én kamp mer spilt, og to poeng bak FK Haugesund som har to kamper mer spilt. Jerv har ikke spilt siden 22. juni, og fått to kamper utsatt på grunn av coronautbrudd.

– Jeg synes det er fullt fortjent etter den annenomgangen. Vi skaper det meste, og det er fantastisk at vi får hull på byllen på slutten, sier Jerv-trener Arne Sandstø til Discovery.

Jerv har nå to tøffe bortekamper mot Molde og Rosenborg, før Sandefjord kommer på besøk 16. juli. Deretter er det Bodø/Glimt borte og Vålerenga hjemme i det som blir en meget interessant julimåned.

LYKKE! Keeper Øystein Øvretveit gratulerer målscorer Felix Schröter med vinnermålet etter at seieren er i boks.

Haugesund, som kom fra 4–2-seieren mot Viking, var et lite hakk bedre i en første omgang som ikke vil bli husket av noen særlig lenge. Nærmest scoring var Walstad, som avsluttet fra skrått hold tidlig i kampen, men keeper fikk slått ballen i stolpen.

Sjansefattig

Den andre omgangen var heller ikke spesielt underholdende, men Jerv hadde de farligste sjansene. Amadou Diallo skjøt hardt fra spiss vinkel etter 53 minutter, men keeper blokkerte.

Og etter 72 minutter gjorde Aral Simsir et herlig forarbeid før John Olav Norheim avsluttet svakt i tverrligger og over fra seks-syv meter.

Haugesund satte inn de tidligere landslagsspillerne Alexander Søderlund og Martin Samuelsen, men kom ikke til mere enn halvsjanser før Schröter avgjorde for hjemmelaget.

– Det er skuffende at vi får én imot. Jeg synes det var greit at vi hadde fått ett poeng, men vi knoter det til for oss selv, sier FKH-trener Jostein Grindhaug til Discovery.

FKH møter HamKam (hjemme), Molde (borte) og Sarpsborg 08 (hjemme) før Jerv kommer på besøk 7. august.