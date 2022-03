Grevstad støttet styret han forlot: Brann selger deler av Stadion

Årsmøtet var ikke i tvil: Næringsdelen av Brann Stadion selges for 185 millioner kroner.

Birger Grevstad jr. talte for et salg av deler av Brann Stadion.

3. mars 2022 21:27 Sist oppdatert nå nettopp

Av Brann-medlemmene på årsmøtet stemte 208 for et salg, mens 36 stemte imot – og det til stor applaus fra salen.

– Gjelden er for stor. Vi har behov for mer midler, sier økonomisjef i Brann, Bjarte Eikeland, om bakgrunnen for salget.