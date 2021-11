HamKam klare for Eliteserien: Vant Obos-ligaen med to runder igjen

(Stjørdals-Blink – HamKam 0–1, Fredrikstad – Aalesund 2–2) HamKam trengte ett poeng for å sikre opprykket til øverste nivå i norsk fotball. Med seier borte mot Stjørdals-Blink sikret de seg også seieren i Obos-ligaen.

HamKam var så godt som oppe før dagens kamper. Kjetil Rekdals lag hadde 32 mål bedre målforskjell enn Jerv, som i teorien kunne ende på samme poengsum.

Scoringen til Kristian Eriksen med et kvarter igjen ble den eneste i HamKams møte med Stjørdals-Blink. Eriksen skjøt dermed Hamar-laget til seier i Obos-ligaen.

Med to runder igjen av Obos-ligaen har HamKam åtte poeng ned til Aalesund og er dermed utenfor rekkevidde. Aalesund har på sin side fremdeles kontroll på den andre direkte opprykksplassen, etter å ha spilt 2–2 borte mot Fredrikstad. Tangotrøyene har fire poeng ned til Jerv og seks poeng ned til Fredrikstad før de to siste rundene.

HamKam spilte sist i Eliteserien i 2008. Hamar-klubben rykket ned de to påfølgende sesongene, og har siden holdt seg på nivå to eller tre i norsk fotball. Forrige sesong startet de sesongen med fem strake tap, men hevet seg kraftig etter at Kjetil Rekdal tok over som trener 15. august og endte til slutt på niendeplass.

Oppturen har fortsatt videre denne sesongen, og ble kronet med seieren i Obos-ligaen.

For Stjørdals-Blink gjør tapet at de har fem poeng opp til Grorud på sikker plass, etter at nevnte Grorud vant 3–2 hjemme mot Åsane tidligere lørdag.