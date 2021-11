Van Gaal mener Haaland-savnet var stort: – Eneste som kunne skape sjanser

ROTTERDAM (VG) Nederland-trener Louis van Gaal (70) virket ikke nevneverdig skremt av det «Haaland-løse» laget. Likevel kom han med rosende ord til Ståle Solbakken (53).

BORTE: Erling Braut Haaland utfordrer Stefan de Vrij på Ullevaal stadion i september. Ingen av de var med i tirsdagens kamp på De Kuip.

– Vi spilte på samme måte mot Norge borte. Vi ønsker at de skal angripe. De angrep ikke så mye, men (Erling Braut) Haaland var ikke her. Han var den eneste i Oslo som kunne skape sjanser. Det var en fordel for oss, sier Van Gaal – og slår fast:

– Norge hadde bare en halv sjanse. Spillerne mine fulgte planen.

Det ble nærmest en umulig oppgave for Alexander Sørloth, som spilte alene på topp mot to av verdens beste midtstoppere i Matthijs de Ligt og Virgil van Dijk. På VG-børsen ble Sørloth belønnet med fire poeng, mens Martin Ødegaard ble vurdert som Norges beste spiller i skjebnekampen mot Nederland tirsdag.

Nederland skapte riktignok svært få sjanser i løpet av de 75 første minuttene, men da Norge måtte satse og gå for seieren, avgjorde nederlenderne med to scoringer:

Summa summarum er at Norge havnet på tredjeplass i gruppa etter 2–0-tapet for Nederland, og klarte ikke å kvalifisere seg til VM i Qatar. Nederland ble direkte kvalifisert som gruppevinner, mens Tyrkia fikk playoff-plass med sin andreplass i gruppa.

Norge skapte ikke en eneste målsjanse i løpet av hele kampen, men Ståle Solbakken var uansett klar på at han ville sagt ja til scenarioet 0–0 mot Nederland etter 75 minutter «alle dager i uken».

På spørsmål fra VG om hva Louis van Gaal ville gjort i Norges situasjon, svarer han noe unnvikende:

– Jeg synes det er et spørsmål jeg ikke kan besvare. Jeg kan ikke dømme valgene til Norge, jeg kan bare dømme Nederland. Vi har selvsagt analysert Norge, så vi har analysert en rekke spillere, men jeg må si at jeg har sett et lag. Jeg har alltid satt pris på når elleve individuelle spillere spiller som et lag og treneren deres har klart å få til det, sier Van Gaal – og påpeker nok en gang at Norge spilte uten Haaland.

– Var det en umulig jobb for Norge?

– Jeg synes – og Georginio Wijnaldum sa det også – at vi spilte veldig profesjonelt. Det var forskjellen på denne kampen og kampen mot Montenegro. Fokuset var bedre enn sist, sier Van Gaal.

PÅ TRIBUNEN: Louis van Gaal var ute med en brist i hoften og kunne derfor ikke lede laget fra sidelinjen.

Liverpool-stjernen og Nederland-kapteinen Virgil van Dijk uttrykte stolthet over hvordan laget hans reagerte etter 2–2 mot Montenegro på lørdag, men roste også den norske innsatsen.

– De har en fantastisk spiss som de naturlig nok savnet i kveld. Men de har en fantastisk lagånd. Det oppsummerer Norge for min del. De gir seg aldri, sa van Dijk til TV 2.