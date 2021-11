RBK-profilen selger huset: – Det er for stort for meg

Holmar Örn Eyjolfsson selger huset sitt i Trondheim, men er klar på at det ikke har noe med hans fotballframtid å gjøre.

Huset til Holmar Örn Eyjolfsson ligger ute for salg.

22 minutter siden

– Det er for stort for meg. Det var alltid planen å selge. Jeg ønsker ikke å bo for meg selv i utkanten av byen i et så stort hus. Det er et godt tidspunkt å selge på, sier Holmar Örn Eyjolfsson.

Rosenborg-stopperen smiler når han møter Adresseavisen på treningsfeltet. Han skjønte at spørsmålene ville komme når eneboligen hans på Jonsvatnet ble lagt ut for salg denne uka.