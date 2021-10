TUIL-børsen: «To spillere med sine første mål for A-laget da TUIL knuste Fløya»

Slik vurderte vi TUIL-spillernes innsats i kampen mot Fløya.

Nicolai Lind-Olsen scoret for TUIL

6. okt. 2021 20:51 Sist oppdatert 24 minutter siden

Fakta 2.divisjon avdeling 1 TUIL Arena Onsdag 6.oktober TUIL 6 (1) Fløya 0 (0) Mål: 1–0 (17) Håvard Lysvoll (Steffen Skovang Pedersen) 2–0 (55) Einar Hauglann Ness 3–0 (67) Lysvoll 4–0 (67) Vegard Lysvoll 6–0 (83) Nicolai Lind-Olsen (Løvland) Sjanser: 11–4 Cornere: 5–2 Gule kort: Åsali Hanssen, Sandbukt og Nilsen, TUIL. Olsen og Bakkeby, Fløya. Gule kort: Mikkelsen, Fløya. Sandbukt og Nilsen, TUIL. Dommer: Robert Eggen, Trønder-Lyn Tilskuere: Vis mer

TUIL-Fløya 6–0 (1–0)

TUIL og Fløya møttes til et skikkelig lokaloppgjør på TUIL Arena onsdag kveld. Fløya holdt liv i det lille håpet om fortsatt andredivisjonsspillet med sin seier over Brattvåg søndag, mens TUIL nok må innse at muligheten til opprykk er minimal etter at ikke maktet å slå Hødd på hjemmebane.