Sandviken lot seg ikke påvirke. – Det er lett å miste fokus, men det har ikke skjedd her.

En vanlig dag på jobben, og ett steg nærmere seriegull.

Her jubler Sandviken-spillerne for 2–0-scoringen som punkterte kampen.

Nå nettopp

Sandviken–Stabæk 3–0 (1–0)

Etter kampen stilte Sandviken-spillerne seg opp foran tribunen på Stemmemyren. Istemt publikums trampeklapp jublet de for tre bunnsolide poeng hjemme mot Stabæk.

Kampen var «midt på treet» etter trener Alexander Straus sin standard, men det spilte ingen rolle.

Uken har vært preget av mye mediestøy, både i Bergen og nasjonalt, etter saken om bildene som ble fjernet fra Sandviken-garderoben fordi de var «forstyrrende».

Det var likevel ikke mye som liknet nerver og dårlig fokus, i alle fall ikke hos målvakt Aurora Mikalsen.

Keeper Aurora Mikalsen satte noen hjerter i halsen, men høstet like fullt applaus fra tribunen for fotarbeidet sitt.

Tidlig i kampen, lenge før Sandviken hadde kontroll, fintet keeperen ut Stabæk-spissen med en dristig vending på egen 16-meter. Etterpå både lobbet hun ballen ut til backen og spilte ball med stopperen, alt mens hissige bæringer presset centimeter unna.

– Dette er ikke hverdagskost for oss. Det er lett å bli dratt med og miste fokus, men det har ikke skjedd her, sier Mikalsen, som kaller det en profesjonell gjennomføring fra ende til annen.

– Men for å spare hjertet til Alex (Strauss, trener), skal jeg droppe den vendingen, med mindre det er absolutt nødvendig. Det mener jeg det var her, fortsetter hun.

Fakta Sandviken – Stabæk 3–0 (1–0) Toppserien, 15. serierunde, Stemmemyren kunstgress. 653 tilskuere. Mål: 1–0 Vilde Hasund (26. min), 2–0 Marit Bratberg Lund, (79. min), 3–0 Kennya Cordner (89. min). Gult kort: Zara Jönsson (Stabæk), Silje Bjørneboe (Stabæk) Sandviken (3–4–3): Aurora Mikalsen – Tuva Hansen, Guro Bergsvand, Marthine Østenstad (Ingrid Stenevik fra 85. min) – Cecilie Redisch Kvamme (Ingrid Ryland fra 62. min), Ingrid Marie Spord (Mille Aune fra 62. min), Lisa Fjeldstad Naalsund, Marit Bratberg Lund – Elisabeth Terland (Maria Brochmann fra 85. min), Rakel Engesvik (Kennya Cordner fra 80. min), Vilde Hasund. Vis mer

Vanlig dag på jobben

Trener Alexander Straus mener dette var en forestilling som viste gruppens profesjonalitet. Han kaller det en prestasjon «midt på treet», men samtidig med stor nivåforskjell.

En vanlig dag på jobben, med andre ord.

– Vi har bare gjort det vi gjør hver eneste uke. Uavhengig av alle mulige ting, må vi forholde oss til at det er oppmerksomhet rundt oss når vi ligger der vi ligger. Det håndterer spillerne bra.

Straus vil ikke kommentere bildesaken som har versert i mediene den siste tiden.

– Det får andre gjøre. Jeg skal trene dette laget for å prestere best mulig. Det er litt av det med å holde fokus for vår del.

Vilde Hasund både scoret mål og skaffet straffespark i kampen.

Scoring ble vendepunkt

Den første knappe halvtimen var kampen en nokså jevnspilt affære, med en og annen Sandviken-mulighet som unntak.

Så eksploderte stemningen på en bortimot fullsatt tribune på Stemmemyren.

Vilde Hasund fikk ballen servert fra Rakel Engesvik. Først gikk hun til venstre, så til høyre, før hun satte ballen forbi en Stabæk-keeper like sjanseløs som forsvaret foran seg. Til tromming og trampeklapp fra publikum.

Fra da av tok Sandviken definitivt grepet i kampen.

Ti minutter etter pause hadde Elisabeth Terland en gigasjanse, men satte ballen utenfor fra et par meter.

Her får Vilde Hasund straffen som Sandviken punkterte kampen med.

Kampen roet seg, og lenge så det ut til å ebbe ut i 1–0-seier. Så våknet Hasund på nytt.

En lang ball igjennom til målscoreren, før hun på nytt sendte en Stabæk-forsvarer i pølsebuen. Stabæks Silje Bjørneboe hev seg etter Hasund og klippet henne ned bakfra, klink straffe.

– Jeg hadde kommet alene med keeper, så det hadde nok blitt mål, sier Hasund.

Mål ble det uansett. Marit Bratberg Lund gjorde ingen feil fra ellevemeteren og doblet ledelsen.

Til slutt kjørte Sandviken over Stabæk med et skolebokeksempel på kontringsspill. En lang ball fra Maria Brochmann til Kennya Cordner, før sistnevnte dro noen finter og avsluttet kontakt, ble nådestøtet.