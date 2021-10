Lobbyen på Ole Bull scene er stappfull av Sandviken-bilder

– Verden styres av en gjeng gamle griser, sier Elisabeth Moberg i «Kvinner på randen». Flere steder i Bergen henges det nå opp bilder av Sandviken-spillerne.

– Vi ble irriterte når vi leste om saken, sier Marit Voldsæter.

8. okt. 2021 18:42 Sist oppdatert 10 minutter siden

Saken om bildene som ble fjernet fra garderoben i Sandviken fordi de var «forstyrrende» har vakt reaksjoner. Flere velger nå å vise sin støtte til Sandviken ved å henge opp bildene i sine lokaler.

Skuespillertrioen «Kvinner på randen» er noen av dem som har reagert. På Ole Bull scene, hvor de spiller et show, har de nå sørget for at fotballkvinnene preger lobbyen.

– Vi ble irriterte da vi leste om saken. Inne i vår garderobe har vi bilder av kollegaene våre, og bildene inspirerer oss. Det som skjedde i den garderoben er helt bakvendtland, sier Marit Voldsæter.

Utstillingen trioen har tatt initiativ til skal stå frem til jul, og rundt 25.000 mennesker kommer i løpet av de nærmeste månedene til å passere bildene på vei inn i salen, ifølge «Kvinner på randen».

Kjersti Berge er sandvikenjente, og at hun forteller at hun ikke finner seg i det som har skjedd.

– Dette føyer seg inn i rekken over en mengde småting som viser dårlige holdninger mot kvinner. Slik kan vi ikke ha det, sier Kjersti Berge.

– Verden styres av en gjeng gamle griser, legger Elisabeth Moberg til.

«Kvinner på randen», med fra venstre Marit Voldsæter, Kjersti Berge og Elisabeth Moberg i Sandviken-drakter, sammen med Sandvikens fra venstre Marthine Østenstad, Mette Hammersland og Hedda Haugland Duffy.

– En stor seier for oss

Fredag kveld var Mette Hammersland, medieansvarlig i Sandviken Toppfotball, og Sandviken-spiller Marthine Østenstad på plass for å se på den nye utstillingen.

– Dette er kjempekult, sier Østenstad.

Hun sier spillerne er sjokkerte over hvor mye respons de har fått etter at saken om bildene ble kjent.

– Vi synes det hele var dumt, og det triste er at vi kanskje er blitt vant til å bli behandlet slik. Derfor var det en stor seier for oss å få tilbake bildene på veggen i garderoben, sier fotballspilleren.

Kjersti Berge i «Kvinner på randen».

– Vi gjør dette fordi vi mener det som ble gjort i Sandviken var både pinlig og en hån mot Sandviken-spillerne, sier teatersjef Sølvi Rolland ved Ole Bull Scene.

Teateret velger å la bildene av damelaget pryde inngangspartiet som en markering for likestilling og en støtte til Sandviken-spillerne.

Rolland tror aldri noe liknende kunne skjedd i kulturbransjen. Hun har bilder av alle artister som har spilt på scenen i artistgarderoben.

– Det er aldri noen som har sagt at bildene er krenkende eller demotiverende, men heller at det er en enorm motivasjon å se andre mannlige og kvinnelige artister selge ut fulle hus og prestere på scenen, sier hun.

– At dette er storm i et vannglass må de lenger ut på landet med. Dette handler om holdninger. Det hadde aldri skjedd dersom det var et mannlig elitelag som hadde hengt opp bilder i garderoben.

Allerede ved døren starter utstillingen.

«Alle» vil ha damer på veggen

Også på Fyllingsdalen teater markerer de støtte til kvinnelaget.

Egentlig skulle det henges opp bilder fra teateret på veggene, men da teatersjefen leste om hva som hadde skjedd i garderoben i Sandviken, ble planene endret. Nå skal Sandviken-spillerne pryde veggen på barne- og ungdomsteateret.

– Vi har Norges beste fotballag. Dette vil vi synliggjøre. Vi vil vise at vi er utrolig stolte av dette laget. Det de har fått til er helt fantastisk og vi skal være stolte av dem og løfte dem frem, sier teatersjef Jørn Kvist ved Fyllingsdalen Teater.

Teatersjef Jørn Kvist vil vise alle som besøker teateret at Bergen har Norges beste fotballag.

Han oppfordrer andre til å gjøre det samme:

– Få opp bilder av disse fantastiske spillerne. Jeg lover at bildene ikke kommer til å forstyrre oss. Vår erfaring er at gode kvinner inspirerer både menn og kvinner, sier han og legger til:

– En selvfølgelighet som det hadde jeg aldri trodd at jeg måtte si til en journalist.

– Inspirerende

Ado Arena, som er Norges hovedanlegg for svømming og stuping, har nærmere 40.000 besøkende hver måned. På veggene i svømmeanlegget skal det nå henges opp bilder av Sandviken-spillerne.

– Vi ønsker å gjøre litt stas på spillerne. De bruker svømmeanlegget for å restituere og trene seg opp etter skader, og er veldig glade bare for at det får lov til å komme hit. De er ikke akkurat bortskjemte, sier direktør Håkon Egeberg Johansen i Ado Arena.

Ado Arena har samarbeidet med Sandviken Toppfotball i flere år.

På veggene i Ado Arena skal bilder av Sandviken-spillere henges opp.

Bildene skal henges opp ved siden av medaljene til den avdøde svømmeren Alexander Dale Oen, sammen med bilder av svømmere, stupere og triatleter. Egeberg Johansen mener kvinnene vil være til stor inspirasjon for mange.

– Jeg tror ingen blir forstyrret av bildene, men heller inspirert til å tenke at dersom du står på og gjør en god jobb kan du nå langt.