RBK-sjefens frykt: – Vi ødelegger for hverandre

Konkurrentene renskes for talenter og gode spillere. Nå ser RBK til utlandet.

Styreleder Ørjan Engen i RBK er kritisk til at toppklubbene signerer alle de beste spillerne fra konkurrentene i Toppserien: – Hvis vi henter alle de beste spillerne fra konkurrentene over tid, blir motstanden dårlig

– Det spørs litt hvilken type spiller vi skal ha. Om vi skal forsterke elleveren, er det en helproff spiller vi henter. Henter vi unge talenter, er det ikke dermed sagt at de blir heltidsprofesjonelle.

Det sier RBKs styreleder Ørjan Engen på spørsmål om det er aktuelt å hente flere heltidsproffer til klubben.

Han sittet i RBK-styret siden midten på 2010-tallet.

I dag er det fem spillere som er heltidsproffe: Lisa-Marie Karlseng Utland, Kristine Minde, Kristine Leine, Mali Næss og Synne Skinnes Hansen.

I tillegg har Julie Blakstad tidligere uttalt til Adresseavisen at hun kunne ha levd av fotballen med sine avtaler.

Engen har tidligere sagt at klubben må ha hele førsteelleveren på fulltid om RBK skal hevde seg i Europa.

– Et vendepunkt

Før fjorårssesongen ble Trondheims-Ørn forvandlet til Rosenborg. Siden har mye skjedd og endret seg.

I 2017 omsatte Trondheims-Ørn for 4,9 millioner kroner. Fire år senere har RBK et budsjett på 19 millioner kroner. Det er mest av alle i Toppserien.

– Det startet med Kristine Minde. Det var et vendepunkt for oss. Jeg tror mange fikk øynene opp for oss og skjønte at vi ønsker å satse da vi gjorde det, sier Engen om signeringen av landslagsprofilen og daværende Wolfsburg-proff.

– Hvordan opplever du RBKs attraktivitet blant spillere?

– Det kommer litt an på i hvilket land vi jakter spillere i. Men i Norge føles det ut som vi er veldig attraktive. Vålerenga og Sandviken er våre hovedkonkurrenter. Hvis vi sammenligner oss med dem, så har kanskje Enga og Sandviken henter flere spillere enn vi har gjort. Men når vi kommer på banen, er vi absolutt attraktive og gjør oss aktuelle for nye spillere.

– Forskjellen er stor

Engen er tydelig på at det er ikke alltid RBK vinner kampen om spillerne:

– Det er ofte tilfeldigheter som avgjør hvilken av de tre klubbene spillerne velger. Vi har vært med i konkurransen og tapt. Det har blant annet vært på grunn av at vi ikke er villige til å betale overgangssummene som klubbene krever.

Styrelederen sier at de sjelden betaler for å kjøpe spillere – og legger til at det fortsatt er det snakk om lave overgangssummer i Toppserien sammenlignet med Eliteserien.

– Er det enklere å hente de spillerne dere ønsker nå, sammenlignet med da klubben het Trondheims-Ørn?

– Forskjellen er stor og situasjonen er helt annerledes. Det handler hovedsakelig om at vi leter på en annen hylle enn tidligere. Tidligere handlet det om å hente lokale talenter og spillere fra nærområdene. Vi hentet også noen spillere fra de nordlige landsdelene. Da kunne vi konkurrere med skoleplasser og slike ting. Nå henter vi landslagsspillere og spillere fra utenlandske ligaer.

– Da vi ble RBK, var det et tydelig signal utad at vi er en hardtsatsende klubb med store ambisjoner. I RBK skal man vinne noe, ikke gå for en syvendeplass.

– Ødeleggende

Engen sier at han har tenkt mye på hva det har å si for Toppserien at RBK, Enga og Sandviken henter de beste spillerne og største talentene fra de andre lagene i ligaen. Han frykter konkurrentene blir rensket for gode spillere.

– Det blir kannibalisme. Vi ødelegger for hverandre. Hvis vi henter alle de beste spillerne fra konkurrentene over tid, blir motstanden dårlig. Jeg tror det kun blir ødeleggende for Toppserien. De unge talentene har nok godt av å være i sitt lokale miljø i et år eller to ekstra, slik at de kan gå rett inn i elleveren når en av de beste klubbene henter dem.

Vil hente fra utlandet

Nå åpner Engen opp for at de kommer til å se mer til utlandet for å forsterke laget:

– Ja, det kommer vi til å gjøre. Allerede har vi begynt å se til utlandet. Det har ikke vært noe konkret ennå, men vi har tenkt på det. Jeg tror ikke vi bare kan ha Norge som nedslagsfelt lengre.

– Det aller beste er å hente hjem gode norske spillere som spiller i utlandet. Men det er også aktuelt å hente spillere med utenlandsk pass.

Debutsesongen som RBK endte med sølv i Toppserien. Nå ligger laget på sølvplass bak Sandviken. RBK er også klare for cupens semifinale, der de møter Vålerenga.

Champions League-kvalifiseringen endte med exit mot spanske Levante.