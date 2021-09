Skadet Liverpool-Elliot: Uenig i rødt kort-straff

Leeds fikk fikk ikke medhold i klagen på det røde kortet til Pascal Struijk etter taklingen som sendte Harvey Elliott (18) rett til operasjonsbordet.

RØDT KORT: Leeds Pascal Struijk ble sendt av banen etter denne taklingen på Liverpools Harvey Elliott.

Struijk får tre kampers karantene etter det røde kortet.

Flere hevdet etter hendelsen i kampen mellom Liverpool og Leeds søndag at taklingen var mer et uhell enn en brutal takling da Elliott fikk ankelen ut av ledd. Leeds klaget på det røde kortet, men fikk ikke medhold i anken.

Unggutten Harvey Elliott melder på Twitter at han er uenig i avgjørelsen.

– Beklager for dette, Pascal. Jeg mener det er feil. Men det vil snart gå over, broder, og du er tilbake med full innsats på null komma niks. Hold deg positiv, skriver Elliott med hjerte og hender opp for Struijk.

Onsdag (i kveld) må Elliott se lagkameratene i gruppespillet mot AC Milan i Champions League på TV.

ESPN-redaktør Dale Johnson mener et bilde viser hvorfor Stuijk ikke kom unna det røde kortet. Da taklingen ble satt bakfra hadde han begge føttene i luften, og dermed ikke kontroll over taklingen, mener Johnson.

– Urettferdig, skriver Leeds-eier Andrea Radrizzani på Twitter.

UT: Pascal Struijk og Leeds forsøkte å anke det røde kortet, men fikk avslag.

TV 2-ekspert og tidligere Tottenham- og landslagskeeper Erik Thorstvedt mener dette ikke er noe å hisse seg opp over. Rødt kort var greit mener han.

– Når det er direkte rødt kort for farefullt spill, så er det direkte tre kampers karantene. Da er det ingen andre alternativ her. Dommeren dømte det, VAR gjorde ikke noe, så da er det tre kamper ute. Struijk føler seg nok ille uansett etter hendelsen. Han var uheldig. Han tar de straffen, det er fair enough, sier Thorstvedt til VG.

Det ble mandag meldt at Harvey hadde vært gjennom en vellykket ankeloperasjon.

Struijk kom inn i søndagens kamp etter 33 minutter, og ble sendt ut med rødt etter 60 minutter. Liverpool vant 3–0. Mohamed Salah scoret Liverpools første mål, som var hans hundrede mål i Premier League.

Tidligere Liverpool-kjempe Jamie Redknapp mener Struijk ikke skulle hatt rødt kort.

– Om han ikke hadde ødelagt ankelen, hadde han blitt sendt av banen. Jeg tror ikke han ville blitt det, sier Redknapp til Sky Sports.

Leeds er fjerde sist i Premier League etter fire kamper. Laget har to poeng.