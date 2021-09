Slik mener han Brann er blitt bedre

Eirik Horneland ser forbedring på en rekke felt for et Brann-lag han mener er blitt mer modent.

Brann-trener Eirik Horneland er fornøyd med lagets utvikling og påpeker at de siste kampenes poengsnitt vil være godt nok til å overleve i Eliteserien.

TROMSØ – BRANN 1–1

Tromsø: Trener Eirik Horneland er tydelig i talen: Brann er blitt et bedre fotballag den siste tiden.

– Det er det ingen tvil om, sier Horneland.

I Ballsparks sending etter 1–1-kampen i Tromsø, forklarte han hvorfor.

– Vi har fått et modent lag. Vi har fått folk inn i de rette rollene. Vi har en gjeng som trekker i samme tau. Når vi er i trøbbel klarer vi å hente oss inn igjen, sier Horneland.

Nå er det blitt fire poeng på de to siste kampene, som til og med er spilt borte.

Se Brann-reaksjonene i Ballspark:

Horneland-statistikken

På de siste fem kampene, har Brann tatt syv poeng. Det er disse kampene Horneland har ledet Brann i, og som haugesunderen selv påpeker, gir resultatene 1,4 poeng i snitt. Fortsetter det, får Brann nesten garantert nok poeng til å overleve.

Horneland har mer positivt å komme med.

– Jeg synes vi begynner å se tendenser til et ok pasnings- og kombinasjonsspill, sier han.

Eirik Horneland er fornøyd med Branns utvikling.

Treneren mener også, som mange trenere før ham, at Brann-laget nå er bedre trent enn motstandere. Horneland ser også bedring strukturelt.

– Spillerne jobber ut fra ønsket organisering og rytme hele veien. De pusher hverandre og klarer å stå samlet hele veien, sier Horneland.

Særlig verdi har det kanskje ikke, men hvis man lager en «Horneland-tabell» over Eliteserien i de kampene han har vært sjef på Stadion: Bare seks lag har gjort det bedre.

Horneland kom inn i Brann som Kåre Ingebrigtsens assistenttrener for et snaut år siden.

Tydelig Knudsen

Fredrik Pallesen Knudsen fikk to gule kort mot Tromsø og måtte gå av banen da kampen var på sitt mest intense. Etter å ha fått kontroll på nerver, pust og poengfangst snakket også han om Branns utvikling.

– Og jeg kan love dere én ting: Vi kommer til å bli bedre utover sesongen, sier Knudsen.

Midtstopperen fra Møhlenpris har tidligere hatt Horneland som trener både i Haugesund og på u-landslag og liker å jobbe med Brann-sjefen.

Fredrik Pallesen Knudsen fikk to gule kort mot Tromsø, mistet sluttminuttene og mister neste kamp.

Knudsen sier «han bare kjenner det» på spørsmål om hvorfor Brann vil bli bedre.

– Vi har en plan med alt vi holder på med, mener Knudsen.

– Det er en klar styrke å komme tilbake i kamper, noe vi har gjort i to kamper på rad nå. Det viser at vi er bedre enn vi har vært, mener Knudsen.

– Som Horneland sa i garderoben

Han røper også at tallsterke Horneland tok opp poengutviklingen i garderoben.

– Det er som Horneland sa i garderoben. Vi har plukket syv poeng på de siste fem kampene. Det er like mye som resten av sesongen, sier Knudsen og har helt rett.

Med 14 poeng har Brann like mange som Mjøndalen, ett mer enn Stabæk og to færre enn Tromsø. Slik det ser ut vil disse lagene kjempe om å unngå kvalikplassen og de to direkte nedrykksplassene.