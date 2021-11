Norges motstander tapte 0–19 i forrige kamp: – Kan bli gøy

Det norske kvinnelandslaget avslutter 2021 med en bortekamp mot Armenia. Den kan bli svært målrik.

HERJET MOT ARMENIA: Norge vant 10–0 hjemme på Ullevaal tidligere i år.

Norge har fått en god start på VM-kvalifiseringen og står etter fem kamper med 13 av 15 mulige poeng, 24 scorede mål og null baklengs.

Armenia står på sin side med null poeng, null scoringer og 36 baklengs. Hele 19 av baklengsmålene kom da Belgia regelrett knuste armenerne i forrige uke, mens Norge åpnet VM-kvalifiseringen med å slå Armenia 10–0 hjemme på Ullevaal.

Belgias 19–0-seier er den største seieren i en VM-kvalifiseringskamp for kvinner i dette årtusenet ifølge The Athletic.

Landslagstrener Martin Sjögren legger ikke skjul på at han forventer at Norge vil dominere tirsdagens kamp i den armenske hovedstaden Jerevan.

LANDSLAGSTRENER: Martin Sjögren.

– Det blir et kampbilde der vi er mye angrep og på deres banehalvdel, slik det var mot Albania. Vi har sett på kampanalysen på hva vi gjorde i 2. omgang der som gjorde at vi scoret mange mål. Vi har sett på hva som er nøkkelen for å være gode mot et lavtliggende forsvar og hva som kreves. Den diskusjonen har vi hatt på møter og vi har jobbet med det i praksis på trening, sier Sjögren til fotballforbundets egen hjemmeside.

Norge må klare seg uten Caroline Graham Hansen, som scoret hat trick i hjemmekampen mot Armenia, men kan ellers stille med et tilnærmet toppet lag.

– Vi har spilt mot dem før og vet at det er mulig å score en del mål. Det er viktig at vi er nøye i alt vi foretar oss, så kan det bli gøy. Vi skal gå ut, spille en bra kamp og ta nye steg som lag. Det handler om å avslutte året med stil, sier Elisabeth Terland til forbundets hjemmeside.

PS! Det er innbyrdes oppgjør som teller først i VM-kvalifiseringen, men målforskjellen kan bli avgjørende hvis det skulle være likt mellom to eller flere lag på innbyrdes oppgjør.