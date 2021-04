Hevder europeiske storklubber er enige om superliga: – Et angrep på fotballen vi elsker

Ifølge flere internasjonale medier skal blant andre seks engelske klubber ha sagt ja til å bli med i en europeisk superliga. Nå trues de med å bli ekskludert fra alle andre turneringer.

UT AV PL? Det hersker usikkerhet rundt hvilken liga Liverpools Mohamed Salah og Manchester Uniteds Bruno Fernandes skal delta i fremover. Foto: PHIL NOBLE

18. apr. 2021 17:33 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Ifølge franske RMC, skal følgende klubber ha signert en avtale om å bli med i den nye ligaen: Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Inter, Milan og Juventus.

Det skal være 15 permanente medlemmer av superligaen, pluss fem andre lag. Klubbene skal angivelig dele over tre milliarder euro mellom seg bare for å delta. Den amerikanske banken JP Morgan skal stå bak finansieringen.

Konseptet fordømmes av blant andre Det europeiske fotballforbundet (UEFA) og Premier League.

«De aktuelle klubbene vil bli utestengt fra å spille i noen andre turneringer på hjemlig eller internasjonalt nivå, og spillerne deres kan nektes muligheten til å spille på landslagene», skriver UEFA i en pressemelding.

De roser tyske og franske klubber for å stå imot forslaget. Ergo er klubber som Bayern München, Borussia Dortmund og Paris Saint-Germain ikke med på nåværende tidspunkt.

– Et angrep

Ifølge Daily Mail, skal Real Madrid-president Florentino Pérez bli styreleder for den nye ligaen. Liverpool-eier John Henry, United-eier Joel Glazer og Arsenal-eier Stan Kroenke skal være tiltenkt roller som nestledere. Det samme vervet skal angivelig Juventus-formann Andrea Agnelli få.

– Dette er et angrep mot fotballen vi elsker, sier Viasat-ekspert Jan Åge Fjørtoft.

Det skal være planlagt et styremøte i UEFA i morgen, mandag. Planene for den nye superligaen har vært tenkt offentliggjort i kveld, søndag, ifølge Sky Sports.

– Hovedproblemet med Champions League-formatet og ligasystemet, sett fra storklubbenes perspektiv, er at det er for mange små klubber som gjør at kampene ikke er attraktive nok for de store markedene. For å si det flåsete: Manchester United taper penger ved å spille mot Burnley, og de vil optimalisere inntektene ved å spille flere større kamper, sier VGs fotballekspert Tor-Kristian Karlsen, med lang fartstid i europeisk toppfotball som blant annet sportsdirektør.

Flere nasjoner berørt

I en pressemelding som er signert UEFA, det engelske fotballforbundet og Premier League, det spanske fotballforbundet og La Liga, samt italienske FIGC og Serie A, sier de følgende:

– Vi kommer til å forbli forente i vår innsats for å stoppe dette kyniske prosjektet, et prosjekt som er grunnlagt på egeninteressen til et knippe klubber i en tid der samfunnet trenger solidaritet mer enn noen gang, skriver UEFA og de nasjonale forbundene videre i pressemeldingen.

Karlsen mener at pandemien er en x-faktor, ettersom selv de største klubbene nå taper penger på tilskuermangelen. Dermed blir deres behov for å sikre egne inntekter enda større enn før.

– Konsekvensene er jo enorme. Det som er skremmende her, er at man allerede er på et stadium der man opererer med ultimatum. Det er aldri et godt sted å være. Det virker som det er steile fronter og utbryterklubbene virker å mene alvor.

Christian Seifert er styreleder for den tyske ligaforeningen, DFL. Han sier følgende om konseptet:

– DFL er mot et konsept om en europeisk superliga. De økonomiske interessene til noen få klubber i England, Spania og Italia bør ikke føre til oppløsningen av etablerte strukturer i europeisk toppfotball, som vil være konsekvensen. Det vil ikke være mulig å reparere skaden på de nasjonale ligaene, som er fundamentet for europeisk, profesjonell fotball. Jeg støtter derfor uttalelsen UEFA har kommet med sammen med de nasjonale forbundene i England, Italia og Spania.

Vil stoppe ligaen

Ifølge Premier League vil en europeisk superliga undergrave appellen til «hele spillet». Engelskmennene mener det vil ha en dyptgående, ødeleggende effekt på ligaen både på kort og lang sikt.

– Vi kommer til å bruke alle tilgjengelige midler, både juridisk og sportslig, for å forhindre at dette skjer. Fotball er basert på åpne turneringer og sportslige meritter, det kan ikke fungere på noe annet vis.

Rune Bratseth er ikke imponert over planene. Han sier følgende i Viasats TV-studio etter Borussia Dortmunds 4–1–seier over hans tidligere klubb Werder Bremen:

– Hva handler dette om? At de som allerede er rike skal bli enda rikere.