Haaland sløste med sjansene i viktig Dortmund-seier

(Borussia Dortmund – Union Berlin 2–0) Erling Braut Haaland (20) bommet på straffe, men Dortmund tok en viktig seier i kampen om en Champions League-plass.

21. apr. 2021 22:22 Sist oppdatert nå nettopp

Nordmannen scoret fra straffemerket i helgens kamp mot Werder Bremen, men mot Union Berlin klarte han ikke å overliste Andreas Luthe. Straffen i den første omgangen var lav mot det høyre hjørnet, men hverken hard nok eller langt nok ute mot hjørnet til at den var utagbar. Luthe var raskt nede og fikk slått ballen ut, men Haaland var først på returen. Med høyrefoten fikk han ballen forbi keeperen og inne foran mål var Marco Reus først og fikk ballen i mål.

Haaland hadde flere store sjanser i løpet av kampen og etter en bom fire minutter før slutt stusset nærmest Viasports kommentator Eivind Bisgaard Sundet over det han så.

– Det er nesten utrolig at han ikke har scoret i denne kampen, sa Bisgaard Sundet.

Raphaël Guerreiro kontret inn 2–0 to minutter før slutt og heller ikke på overtid gikk det veien for Haaland, som rundet keeper, men fra skrått hold satte ballen i nettveggen på utsiden av målet.

– Et mysterium at han går av banen uten å score, sa ekspertkommentator Lars Tjærnås etter bommen.

NESTEN: Erling Braut Haaland fikk ikke ballen i mål i onsdagens kamp. Foto: Martin Meissner / AP Pool

Seieren er svært viktig for Dortmund sjanser til å kvalifisere seg til Champions League neste sesong. Wolfsburg vant 3–1 borte mot Stuttgart onsdag og dermed er Dortmund har fire poeng opp til Eintracht Frankfurt på den viktige fjerdeplassen og fem poeng opp til Wolfsburg på tredjeplass med fire serierunder igjen.

Dortmund spiller borte mot Wolfsburg på lørdag, i en kamp som ser ut til å bli svært viktig.

JUBEL: Erling Braut Haaland (midten) jubler sammen med Marco Reus (venstre) og Emre Can (høyre) etter at Reus satte inn 1–0. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / POOL / EPA

Allerede etter tolv sekunder kom den første store sjansen i kampen. Emre Can slurvet bak i Dortmund-forsvaret og fra 20 meter sendte danske Marcus Ingvartsen ballen rett i tverrliggeren.

Utover i omgangen skulle det meste handle om Dortmund, hvor spesielt Marco Reus og Erling Braut Haaland spilte seg til store sjanser.

Etter 25 minutter fikk Haaland sjansen fra straffemerket, men han fikk hverken straffesparket eller returen i mål. Reus kom nordmannen til unnsetning og fikk kriget ballen over streken.

Straffebommen var Haalands andre denne sesongen i Bundesliga, hvor han også har scoret to mål på straffespark. I Champions League scoret han på straffe mot Sevilla, riktignok etter at straffesparket ble tatt om igjen etter at Sevilla-keeper «Bono» var for langt ute da han reddet det første forsøket.

fullskjerm neste FORBI KEEPER: Erling Braut Haaland fikk akkurat pirket returen forbi Union Berlins keeper Andreas Luthe. 1 av 4 Foto: INA FASSBENDER / X01348

Ryktene rundt Erling Braut Haalands fremtid har vært mange og nordmannen har blitt linket til flere av de tolv «Super League»-klubbene. Dortmunds sportsdirektør Michael Zorc ble før onsdagens kamp spurt om hva havareringen av Super League-prosjektet ville ha å si for nordmannens fremtid.

– De andre klubbene har ikke noe mindre penger enn tidligere. Vi har kommet med en klar beskjed. Avgjørelsen vil ikke skje uten Dortmund og uansett hvor vi lander, så vil Erling også spille for Dortmund neste sesong, sa Zorc til Westdeutsche Allgemeine Zeitung.