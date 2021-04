Fotballsjefens plan med møtt med latter. Nå viser tallene at han gjorde rett

Ranheims femårsplan spikrer målet om spill i Eliteserien i 2023. Nå mener klubblederen at prosjektets suksess ikke står og faller på når et eventuelt opprykk skjer.

Daglig leder i Ranheim Fotball, Frank Lidahl mener klubben har tatt store steg siden femårsplanen ble offentliggjort høsten 2018. Foto: Kim Nygaard

– Det er vanskelig å si hvordan vi ligger an nå, men litt ubeskjedent vil jeg si at vi på ingen måte ligger bak planene. Jeg mener vi holder Eliteserie-standard på mye av det vi gjør i Ranheim, så må vi fortsette det trøkket som kreves hver dag for å utvikle oss.

Det sier Frank Lidahl, daglig leder i Ranheim, til Adresseavisen.