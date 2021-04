Boris Johnson truet med å slippe en «bombe» på klubbene. Slik kan superligaen bli storpolitikk igjen i fremtiden.

Flere av Europas ledende politikere kastet seg rundt da nyheten om superligaen rystet fotballen. Det er ikke tilfeldig.

Storbritannias statsminister Boris Johnson (t.h.) gjorde det tydelig at han ville kjempe imot superligaen. Den franske presidenten Emmanuel Macron og flere ledere av EU-land ga sin støtte til Uefa og Fifa tidligere i uken. Foto: Jack Hill/ REUTERS

Det var gått nesten halvannet døgn etter at 12 europeiske storklubber hadde kunngjort sine planer om en superliga. Reaksjonene haglet fra resten av fotballverdenen, spesielt fra fansen.

Nå meldte britenes statsminister Boris Johnson seg på. Han truet med å slippe en «legislativ bombe» på storklubbene, dersom de ikke ga seg. På godt norsk betyr det at han ville gjennomføre en rekke lovendringer. De ville gjort livet meget vanskelig for utbryterklubbene. Også flere ledere i EU lovet å ty til harde midler for å stoppe prosjektet.

I denne artikkelen skal vi forklare hvorfor politikerne kastet seg inn i striden om fotballen.