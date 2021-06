Nuno Espírito Santo blir ny Tottenham-manager

En lang jakt etter ny manager er over for Tottenham. Onsdag ble det klart at Nuno Espírito Santo (47) tar over sjefsstolen for «The Lilywhites».

NY JOBB: Nuno Espírito Santo skal lede Tottenham den neste sesongen. Foto: Bradley Collyer / PA Wire

Portugiseren ledet Wolverhampton i fire år fra 2017, men kom til enighet med Premier League-klubben om å avslutte samarbeidet etter 2020/21-sesongen. Nå har Tottenham signert en kontrakt som strekker seg til 2023 med Nuno Espírito Santo.

Det bekrefter klubben i en pressemelding onsdag.

José Mourinho fikk sparken i Tottenham i vår. Ryan Mason tok over på midlertidig basis, før en rekke store navn, som blant andre Antonio Conte og tidligere Tottenham-manager Mauricio Pochettino, har vært koblet til jobben.

– Vi vil takke supporterne våre for tålmodigheten deres gjennom denne prosessen, sier styreleder Daniel Levy i pressemeldingen.

– Jeg har allerede snakket om behovet for å finne tilbake til DNA-et vårt, med å spille offensiv og underholdende fotball. Fabio (Paratici, sportsdirektøren i Tottenham) og jeg tror Nuno er mannen som kan ta vår talentfulle gruppe, omfavne våre unge spillere som er på vei opp, og bygge noe spesielt, sier Levy.

SKAL JOBBE SAMMEN: Espírito Santo takker Son Heung-min for kampen tidligere i vår. Nå skal de jobbe sammen i Tottenham. Foto: SHAUN BOTTERILL / X01348

Espírito Santo ser frem til å jobbe med det han kaller en stall med mye kvalitet og talent.

– Det er en stor glede for meg å være her. Jeg er glad og ser frem til jobben. Vi har ingen dager å miste og vi må starte jobben umiddelbart, ettersom oppkjøringen til sesongen starter om noen få dager, sier portugiseren.

Før han kom til Wolverhampton, trente Espírito Santo blant andre Valencia og Porto. I Wolverhampton var han med å ta laget opp fra Championship på første forsøk. De to første sesongene i Premier League endte begge med syvendeplass, før det i 2020/21-sesongen gikk tråere og Wolverhampton endte nede på 13. plass.