– Jeg var en av spillerne som ønsket Benny Lennartsson bort etter seriegullet i 1991

Ingve Bøe tar et oppgjør med det interne spillet i Viking.

De sportslige resultatene har blitt fullstendig overskygget av den kontroversielle treneravgangen til Bjarne Berntsen i høst. Aftenbladets Viking-blogger er ikke imponert. Fredrik Refvem

23. des. 2020 22:20 Sist oppdatert 7 minutter siden

Et småtravelt Viking- år ble avsluttet med greit tap for årets suverene seriemester. Ingen tap er ok, men her er det bare å innse at dagens Viking mannskap ikke når nordlendingene til anklene. Viking havnet på en respektabel 6. plass med fortsatt status som regjerende cupmester. Vi må feire det som

feires kan i disse dager, ikke sant?

Plasseringen er strengt tatt noen hakk over min spådom og slett ikke verst med tanke på tapet av Zlatko Tripic og Kristian Thorstvedt. Med disse på laget hadde

medalje vært mulig. Denne sesongen tok det for lang tid å sette spillet, samt og få enkeltspillere på skikkelig god glid.