BA: Brann vil legge kunstgress på Stadion til seriestart

Gress kan bli til plast når 2021-sesongen sparkes i gang på Brann Stadion.

Branns daglige leder Vibeke Johannesen bekrefter at det er aktuelt å skifte fra gress til kunstgress på Stadion. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

6. jan. 2021 22:11 Sist oppdatert nå nettopp

Ifølge BA har Brann har bestemt seg for å legge kunstgress på Stadion til seriestart.

– Det jeg kan si på nåværende tidspunkt er at vi i lengre tid har hatt et pågående arbeid der vi har sett på mulighetene og behov for å endre underlaget på Stadion. Dette er blant annet på grunn av at vi har hatt elendige treningsforhold på Nymark i lang tid, sier daglig leder Vibeke Johannesen til avisen.