Én stor overraskelse i TIL-troppen: – Tar med de vi tror er best skikket til å ta tre poeng

At Magnus Andersen (34) ikke ble klar i tide, førte til at unggutt fikk uvanlig sjanse.

POENGJAKT: Lars Petter Andressen sier TIL tar med 17 spillere til Bergen. Rune Stoltz Bertinussen / NTB

11 dager etter at Sigurd Grønli fikk beskjed om at han er ferdig i klubben, kom den overraskende beskjeden om at han er med i troppen som reiser til Bergen i jakten på tre nye poeng borte mot Øygarden.

– Det er en ganske vanlig tropp. Magnus (Andersen) er ikke klar, Simen (Wangberg) og (Eric) Kito(lano) er ikke med, og så er Sigurd Grønli med i troppen, sier assistenttrener Lars Petter Andressen til iTromsø.