Forskere leter etter svar hos Ranheim. Storklubber venter spent på resultatet.

Storklubber i Europa venter i spenning på svarene som forskerteamet jakter hos Ranheims A-lag.

Nå nettopp

I over ett år har NTNU-forskere fulgt Ranheim-spillerne tett. Et viktig mål er å finne ut hvordan spillerne best skal kunne tåle den tette kampaktiviteten som er en konsekvens av den koronatilpassede sesongen.

Etter onsdagens 2–2-kamp mot Stjørdals-Blink, måtte Christian Eggen Rismark senke seg ned i vannet som holdt 12 grader. Der var han i 15 minutter med vann til halsen. Et bad i forskningen og restitusjonens tjeneste.