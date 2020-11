Maguire revansjerte fadese: Sikret første England-seier siden 1985

(England-Irland 3–0) Verdens dyreste forsvarsspiller fortsetter sin berg- og dalbane sesong. Etter rødt kort i forrige landskamp startet Harry Maguire nedsablingen av Irland.

12. nov. 2020

Scoringen til Maguire etter 17 minutter var starten på Englands svært komfortable seier over Irland, en seier med historiske dimensjoner. For hjemmelaget hadde ikke vunnet over naboen fra andre siden av Irskesjøen siden 1985. Og siden Irlands seier over England i EM 1988 har alle kamper endt uavgjort og uten revansj for England.

Men den rekken av resultater tok ettertrykkelig slutt slutt etter at Harry Maguire på et hodestøt satte inn 1–0, før Erling Braut Haalands makker på topp i Borussia Dortmund doblet ledelsen før pause. 3–0 kom på straffen til Dominic Calvert-Lewin der han sendte Irland-keeper Darren Randolph til feil hjørne.

Scoringen og seieren var en revansj for Maguire etter en svært varierende høst. Han har utmerket seg med både tabber og viktige scoringer denne høsten. Hans samspill med svenske Victor Lindelöf i Manchester United har også fått et kritisk søkelys.

Og Maguire måtte også tåle tyn etter rødt kort etter kun en halvtime i forrige landskamp da England gikk på smell hjemme mot Danmark.

Det har med andre ord ikke vært noen strøken høst for verdens dyreste forsvarsspiller. Den merkelappen fikk han da Ole Gunnar Solskjær og Manchester United hentet ham sommeren 2019 for rekordsummen som skal ha vært på 80 millioner pund. Det tilsvarte 865 millioner kroner i fjor sommer.

Men mot Irland var han også nær å sette inn kveldens andre mål også ni minutter etter scoringen. Men det ble med en scoring for spilleren som løp ut på Wembley som kaptein for det engelske laget.

Kampen tordag var uten betydning utover at det stod prestisje på spill.

England-sjef Gareth Soutgate stilte uten flere av sine beste spillere på banen. Blant annet satt Harry Kane på tribunen under hele kampen. Samtidig var det flere spillere som har vist gode tendenser for sine klubber i Premier League, som fikk prøve seg.

Derimot spiller England søndag mot Belgia i Nations League, en kamp det er knyttet langt større interesse rundt.

Det spilles en rekke privatlandskamper i Europa denne uken selv om smittetrykket har vært sterkt økende den siste tiden. Corona-smitte på det israelske laget og press fra helsemyndighetene førte til at Norges kamp mot Israel ble avlyst noen timer før kampstart onsdag.