Glimt-Sebastian (18) fristes av nytt landslag: – Det blir artig å skryte av gullet når jeg kommer til Tromsø

Sebastian Tounekti (18) blir kun den andre tromsøværingen som tar seriegull i herrenes toppserie. Nå er han også høyaktuell for et nytt landslag.

SCORET I MOLDE: Sebastian Tounekti gratuleres for scoringen mot Molde på Aker Stadion. Svein Ove Ekornesvåg/NTB

Seriegullet først: Det er bare en uvirkelig teoretisk sjanse for at Bodø/Glimt roter bort et historisk gull i årets eliteserie. Etter 7–0-seieren over Aalesund søndag, er Glimt 18 poeng foran Molde. Seks serierunder gjenstår. Alt blir nok definitivt sikret i neste kamp, borte mot Strømsgodset 22. november.

– Det har vært et ekstremt år. Det har vært veldig stort å få være med på dette – og veldig lærerikt. Jeg skal fortsatt ta til meg lærdom av de matchene som er igjen, sier Sebastian Tounekti til iTromsø.