Lagerbäcks store problem: – Aldri vært med på

ULLEVAAL STADION (VG) Lars Lagerbäck (72) leter og leter, men klarer ikke finne løsningen på stopperproblemet på landslaget.

MOT DEBUT? Erling Braut Haaland sammen med Leo Østigård, en av 12 norske stoppere Lars Lagerbäck har tatt ut siden starten av 2019. Kanskje han får sjansen for første gang mot Israel på onsadag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Det er definitivt ikke ideelt. Jeg liker kontinuitet og tror et samspilt lag er en fordel, sier svensken til VG.

VG har sett på landslagssjefens stopperhodepine de siste årene.

Lagerbäck er kjent for å gjøre få endringer i både spillertroppen og startelleveren, men siden han tok over Norge, har han prøvd og feilet mye på midtstopperplass.

Siden starten av 2019 har Lagerbäck tatt ut 12 forskjellige midtstoppere i troppen. Det er betraktelig flere enn på noen annen posisjon. For eksempel har han kun hatt med ni forskjellige sentrale midtbanespillere og seks ulike backer.

– Dette er uvanlig mye. Jeg har aldri vært med på å måtte endre så mye i de posisjonene, sier Lagerbäck.

Fakta Stoppere i landslagstroppen siden 2019 Jakob Glesnes (Philadelphia Union) Marius Lode (Bodø/Glimt) Sigurd Rosted (Brøndby) Ruben Gabrielsen (Toulouse) Leo Østigård (Coventry, lån) Stian Gregersen (Molde) Håvard Nordtveit (Hoffenheim) Even Hovland (Rosenborg) Tore Reginiussen (Rosenborg) Kristoffer Ajer (Celtic) Stefan Strandberg (Ural) Andreas Hanche-Olsen (Gent) Vis mer

– Kanskje den posisjonen der det viktigst

Stabilitet og kontinuitet har vært en prioritet for veteranen, men heller ikke i startelleveren har han klart å løse stopperkrisen.

Siden han tok over Norge i 2017, har han ledet landslaget i 34 kamper. I hele 23 av de kampene har Lagerbäck byttet minst en stopper fra den foregående kampen. Det betyr at han har byttet om på stopperduoen i over 67 prosent av kampene han har sittet i sjefsstolen – oftere enn to av tre tilfeller.

Hele ni forskjellige stoppere har fått prøve seg fra start for landslaget på tre år. Navn som Jørgen Skjelvik og Gustav Valsvik har kommet og gått, mens Stefan Strandberg nylig fikk sin første start under Lagerbäck.

– Som stopper liker man alltid å spille ved siden av en man kjenner godt. Det er kanskje den posisjonen på banen der det er viktigst å ha et nært forhold der man kjenner hverandre inn og ut, sier Strandberg til VG.

Norge har aldri spilt med det samme stopperparet i fem kamper på rad under Lagerbäck. Ved kun én anledning har en stopperduo fått spille fire strake kamper sammen. Det skjedde da Håvard Nordtveit og Kristoffer Ajer fikk starte 2019 som fast par.

– Vi har sluppet inn ganske få mål de siste sesongene selv om man har byttet mye, så de som har spilt, har klart seg bra. Men ideelt sett skal man helst kjøre inn et stopperpar som spiller kontinuerlig, sier Strandberg.

Ajer usikker

Før landskampene mot Israel, Romania og Østerrike den neste halvannen uken må Lagerbäck trolig nok en gang tilbake til tegnebrettet. I de to siste kampene har han startet med Strandberg og Kristoffer Ajer, men sistnevnte er tvilsom til de kommende oppgjørene etter at Celtic-manager Neil Lennon gikk langt i å fastslå at stopperen blir utilgjengelig etter å ha slått opp en lyskeskade.

Lagerbäck har riktignok ikke gitt opp håpet. Ajer er på plass i Oslo og skal undersøkes av landslagsapparatet.

– Vi vet ikke sikkert. Vi har bare hatt muntlig kontakt hittil. Vi vet ikke hvor alvorlig det er. Han er ikke helt negativ selv, men kunne ikke spilt kamp i dag i hvert fall, sa Lagerbäck om situasjonen mandag ettermiddag.

Forutsetter man at Strandberg får fornyet tillit fra start, står det – ved Ajer-forfall – mellom Sigurd Rosted, Leo Skiri Østigård og nykommer Marius Lode om en plass i startoppstillingen mot Israel onsdag.