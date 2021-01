Gulltreneren tilbake på Aker stadion: – Det beste laget i Norge

René Skovdahl var i trenerteamet til Ole Gunnar Solskjær i MFK fra 2012, og fulgte Solskjær til Cardiff. Torsdag kveld var han tilbake på Aker stadion.

René Skovdahl syns det var kjekt å være tilbake på trenerbenken på Aker stadion. Foto: Kjell Langmyren

Molde – Brattvåg 4-0

Årets første treningskamp gikk av stabelen torsdag. Molde, som skal møte Hoffenheim i Europa League, tok imot Brattvåg fra Sunnmøre. På benken satt det en tidligere MFK-trener, René Skovdahl. Dansken var med å ta cupgull for MFK etter at han ble en del av trenerapparatet til Molde i 2012, og fulgte Ole Gunnar Solskjær til Cardiff i 2014. Nå er han hovedtrener for Brattvåg.