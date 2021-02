Brann-medlemmene veltet forslaget om kunstgress på Brann stadion

Naturgressforkjemperne sto i kø på den digitale talerstolen under Branns ekstraordinære årsmøte – og slik fikk de kanskje med seg flertallet. For Brann beholder naturgresset på Stadion.

FÅR IKKE VILJEN SIN: Branns daglige leder Vibeke Johannesen har snakket varmt om kunstgress de siste ukene, men klubbens medlemmer sa tirsdag nei til å bytte underlag på stadion. Foto: Hallgeir Vågenes

2. feb. 2021 21:12 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det ble resultatet etter at 237 tellende stemmer ble talt opp: 130 stemte mot styrets forslag om å endre til kunstgress før seriestart i år, mens 107 stemte for. Det betyr intet kunstgress på Brann stadion – i strid med de fleste forhåndstipsene.

Dermed får det 102 år gamle underlaget videre liv. Branns styre, administrasjon og sportslige ledelse ønsket det motsatte: De mener treningsforholdene på naturgressbanene på Nymark-anlegget utenfor Brann stadion er ikke gode nok, og at klubben taper på å trene på ett underlag og spille kamper på et annet.

Trener Kåre Ingebrigtsen melder følgende til VG kort tid etter medlemsdemokratiet veltet ledelsens innstilling:

– Har ingen kommentar, skriver Brann-treneren i en sms.

Det har derimot Brann-supporter Gjert Moldestad:

– Dette er kjekt! Utrolig flott nyhet. Nå håper jeg at vi kan rette blikket videre, og at alle kan dra i samme retning. Det er fint å se at så mange engasjerer seg i klubben. Det er en av klubbens flotteste verdier. Det er også flott at en av landets viktigste og fineste gressmatter blir værende, sier Moldestad til VG.

Han var en av flere som tok ordet på det ekstraordinære årsmøtet og mente Branns saksbehandling fremsto som hastverksarbeid. Opprinnelig kunne Brann-styret alene stå for avgjørelsen, men press og misnøye i retning klubbens ledelse førte til at det ble avholdt ekstraordinært årsmøte – utelukkende for å si ja eller nei til kunstgress.

– Brann betyr mye for medlemmene. Det viser også viktigheten av å ha gode prosesser. Brann gjorde ikke en god nok jobb her i saken rundt kunstgress. At det varte så lenge er fordi mange bryr seg og fordi dette er en uvanlig viktig sak for oss, fastslår Moldestad.

Styreleder Morten Kokkim i Lillestrøm – en av Eliteseriens gjenværende naturgressklubber – er godt fornøyd med at Brann stadion fortsetter med samme underlag som på Åråsen:

– En ordentlig stadion kler best gress. Det er derfor gledelig at en tradisjonsrik klubb som Brann fortsatt skal spille på ekte vare. Så får vi håpe at de får orden på treningsforholdene, sier Kokkim.

Vi oppdaterer saken!