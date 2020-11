Derfor er sesongen trolig over for Molde-gutten: – En dum vurdering

Jakob Nyland Ørsahl (19) har ikke spilt en eneste kamp under sitt låneopphold i Raufoss.

Jakob Nyland Ørsahl skulle egentlig spille 1.-divisjonsfotball i høst. Det har en strekk satt en stopper for. Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Den 19 år gamle Molde-spilleren hadde et vellykket utlån i 2. divisjonsklubben Notodden i første halvdel av sesongen, og moldenseren var i høst klar for å ta steget opp til OBOS-ligaen med et låneopphold i Raufoss.

Etter at låneavtalen var signert på «deadline day» (5. oktober) har det imidlertid ikke blitt noen kamper på Ørsahl, som har slitt med en strekk på baksiden av låret i høst.