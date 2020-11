UEFA: Romania-kampen avlyses

Norges herrelandslag i fotball kommer ikke til å dra til Romania for å spille Nations League-kamp søndag.

BLIR HJEMME: Det blir ingen Nations League-kamp mot Romania for Erling Braut Haaland, Leo Skiri Østigård, og resten av det norske landslaget. Foto: Bjørn S. Delebekk

Det skriver UEFA i en e-post til VG lørdag kveld.

«Etter et møte med NFF har vi kommet frem til at det norske landslaget ikke reiser til Romania for å spille deres Nations League-kamp som skulle vært spilt 15. november», skriver de.

De skriver videre at UEFAs etikk og disiplinærorgan nå skal se på utfallet av dette. Sannsynlig betyr det at kampen avlyses, ikke utsettes, og at Romania gis seieren på walkover (3–0). Hvis UEFA-utvalget kommer frem til at det ikke er NFF sin «skyld» kan det avgjøres på loddtrekning.

VG har vært i kontakt med NFF, som foreløpig ikke vil kommentere ytterligere utover det UEFA skriver.

Helseminister Bent Høie ga tidligere lørdag kveld forbundet selv valget om de ville reise eller ikke, men advarte om at det ville være «i en juridisk gråsone», og at kampene ville vært ulovlig i Norge.

– Hvis de gjennomfører dette så utfordrer de respekten for noe av det viktigste vi har i kampen mot pandemien. Vårt klare svar er at dette burde de ikke gjøre, sa Høie til VG lørdag kveld.

UEFA og NFF har nå altså kommet frem til at Norges landslag må bli i karantene i Norge.

Det er usikkert hva som blir resultatet for kampen som etter planen skal gå mot Østerrike onsdag. Myndighetene i landet er nemlig i ferd med å gjennomføre en full nedstengning, noe som betyr at den landskampen allerede sto i fare.

Én mulighet har vært å sende U21-landslaget, eller en tropp bestående av spillere som i utgangspunktet ikke var tatt ut i troppen av Lars Lagerbäck. VG har lørdag kveld vært i kontakt med UEFA, som bekrefter at dette ville vært en mulig nødløsning, men Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i NFF, sier til VG at det ikke er aktuelt å gjøre på så kort varsel.

