Hege Riise ut mot OL-president: – Skal ikke akseptere det

Hege Riise tok et oppgjør med Japans OL-president etter uttalelser han kom med om kvinner denne uken. Tirsdag ledet hun sin første pressekonferanse som England-trener.

9. feb. 2021 18:20 Sist oppdatert nå nettopp

Onsdag sist uke skapte Japans OL-president Yoshiro Mori oppstyr under et digitalt møte med arrangørkomiteen til Tokyo-OL.

– Styremøter med mange kvinner tar mer tid. Kvinner er konkurransemennesker. Når én hever hånden for å snakke, føler andre tydeligvis at de også må gjøre det. Så alle snakker, sa Mori under møtet.

Uttalelsene fordømmes fra flere hold – og Englands norske landslagssjef Hege Riise stiller seg bak kritikken:

– Det er ikke en kommentar for en mann i den posisjonen å si, og vi skal ikke akseptere det. Jeg tipper han angrer det, jeg håper i hvert fall det. Vi ønsker ikke slike kommentarer, sier den 51 år gamle treneren.

I HARDT VÆR: Japans OL-president Yoshiro Mori har fått massiv kritikk etter et digitalt møte med arrangørkomiteen til Tokyo-OL 2020. Foto: Kim Kyung-hoon / Pool Reuters

– Det er upassende

Uttalelsene har også vekket sterke reaksjoner innad i landet.

– Det er upassende. Det er klart dette ikke er i tråd med nasjonale interesser, sier visestatsminister Taro Aso om uttalelsene tirsdag, melder den japanske tabloidavisen Yomiuri.

Flere OL-sponsorer har også protestert mot uttalelsene.

Samtidig har Mori mottatt støtteerklæringer – av blant annet fra den profilerte politikeren Toshihiro Nikai, som er nestkommanderende i det konservative regjeringspartiet LDP.

Han mener hardnakket at de 390 frivillige som har trukket seg etter Moris uttalelser «kommer til å ombestemme seg», skriver Asahi Shinbun.

Spent på landslagsjobben

Riise avholdt sin første pressekonferanse som England-sjef tirsdag.

Riise er ansatt som midlertidig landslagssjef for kvinnelandslaget til England. Hun er også aktuell som enten hovedtrener eller assistent for det britiske landslaget som skal delta i OL i Tokyo denne sommeren.

– Det er veldig spennende. Det er en stor og fin organisasjon så jeg håper å få truffet mange personer. Jeg vet det er en stor jobb og jeg ser frem til det, sier Riise om jobben.

Hun forteller at hun gleder seg særlig til laget skal samles ettersom det vil være hennes første møte med spillerne. Hun fikk naturligvis spørsmål om hvordan hun vil lede det engelske landslaget i tiden fremover.

– Jeg håper jeg vil kunne tilføre et par ting, men det viktigste er å ha troen på det vi gjør. Det vil være den viktigste beskjeden. Å tro på at vi er gode nok til å vinne turneringer. Budskapet til spillerne vil altså at jeg ønsker de skal være modige og ha troen, sier hun.

Hennes første kamp som engelsk landslagssjef er mot Nord-Irland 23. februar.

Dette er troppen hun har tatt ut:

Keepere: Hannah Hampton (Birmingham City), Ellie Roebuck (Manchester City) and Sandy MacIver (Everton).

Forsvarsspillere: Steph Houghton (Manchester City), Lotte Wubben-Moy (Arsenal), Millie Bright (Chelsea), Lucy Bronze (Manchester City), Alex Greenwood (Manchester City) and Leah Williamson (Arsenal).

Midtbanespillere: Chloe Kelly (Manchester City), Jill Scott (Everton), Ella Toone (Manchester United), Kiera Walsh (Manchester City), Jordan Nobbs (Arsenal), Georgia Stanway (Manchester City).

Angripere: Rachel Daly (Houston Dash), Fran Kirby (Chelsea), Bethany England (Chelsea), Ellen White (Manchester City), Lauren Hemp (Manchester City).