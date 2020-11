Jerv med nytt smittetilfelle – må ut i karantene med Åsane og Lillestrøm

OBOS-laget Åsane Fotball er satt i karantene etter at én av spillerne har fått påvist coronasmitte. Lørdag skulle de møtt Jerv – som også har oppdaget smitte. Det får følger for LSK.

I KARANTENE: Åsane, her i aksjon mot Tromsø tidligere denne sesongen, har fått påvist smitte i troppen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

20. nov. 2020 16:10 Sist oppdatert nå nettopp

Åsane-spilleren fikk påvist smitte i dag kl. 15:32, slik TV 2 meldte tidligere i dag. Laget må sitte i karantene i åtte dager ettersom karanteneperioden gjelder fra forrige gang spillergruppen møttes sist, på onsdag.

Daglig leder i Åsane, Gorm Natlandsmyr, er ikke overrasket over at det har dukket opp smitte i deres tropp.

– Vi har fryktet smitte. Vi har ikke fullprofesjonelle spillere, de har sivile jobber og går på skole ved siden av. Det var sannsynlig at vi på et eller annet tidspunkt skulle komme borti det, sier han.

Slik ser serieinnspurten ut for det opprykksjagende laget

Jerv – Åsane, 21. november

Åsane – Strømmen, 28. november

Sogndal – Åsane, 5. desember

Fredag kveld opplyser også FK Jerv at de har oppdaget coronasmitte i egen tropp. Jerv-spillerne og deres nærkontakter må følgelig gå ti dager i karantene. Det betyr at klubben ikke kan spille de to neste kampene:

Jerv - Grorud, 25. november

Sandnes Ulf - Jerv, 28. november

Jerv møtte Lillestrøm sist onsdag, noe som sannsynligvis innebærer at også LSK må gå i karantene, skriver NFF. Det blir opp til smittevernlegen i Lillestrøm å avgjøre.

Karantenesituasjonen for flere av lagene i OBOS-ligaen vil få konsekvenser for avslutningen av sesongen. NFF vil nå sammen med rettighetshaver for TV, jobbe med å omberamme kampene.

Jerv har gått på fem strake tap i ligaen, og har fått seks seriekamper utsatt denne sesongen. Enten fordi Jerv selv, eller deres motstandere, har blitt satt i karantene.

– Vi burde kanskje vurdere å få FHI som hovedsponsor neste sesong så rutinerte som vi begynner å bli. Men som jeg sa etter at det var Grorud som ble rammet: Det er beklagelig for den klubben det gjelder. Vi har vært i kontakt med Morten Røssland i Åsane som er lei seg på fotballens vegne, fortalte daglig leder i Jerv, Trond Christoffersen, til VG tidligere i dag - før smitten i troppen var kjent.

Ifølge konkurransedirektør i Norges Fotballforbund, Nils Fisketjønn, rekker Åsane kampen mot Strømmen om åtte dager. Natlandsmyr mener oppladningen ikke er ideell.

– Den kommer litt tett på, så jeg har ett lite håp om at NFF kan skyve litt på den, slik at vi rekker en trening eller to før kamp, sier han til VG.

NFF vil komme tilbake med en ny dato for Jerv – Åsane. Fisketjønn oppfordrer til ekstra påpasselighet blant klubbene i ukene som kommer, slik at man ikke risikerer å sette avslutningen av OBOS-ligaen og Eliteserien i fare.

– Dette rokker ikke ved serieavslutningen slik den er i dag, men det er viktig at klubbene virkelig passer på, er ekstremt flinke og isolerer seg i den grad det er mulig, sier Fisketjønn om de kommende ukene.

Tidligere i dag ble Moldes Ohi Omoijuanfo satt i karantene.

Åsane ligger på 5.-plass i OBOS-ligaen, og kan sikre playoff til Eliteserien om de klarer å holde avstanden til lagene bak. I øyeblikket er KFUM laget som er nærmest playoffplass, fem poeng bak Åsane og ett poeng bak Sandnes Ulf på 6.-plass.

– På vegne av norsk fotball er jeg bekymret, men må sette liv og helse først. Hvis vi klarer å gjennomføre er det bra, hvis ikke får vi fullføre på nyåret, sier Natlandsmyr.