Styrelederen i Viking AS trekker seg: – Klubben må få fred

Det har vært et massivt trykk rundt Viking den siste uken. Tirsdag kalte klubben inn til pressekonferanse, hvor det ble klart at styreleder i Viking AS, Thor Steinar Sandvik, trekker seg.

1. des. 2020 16:41 Sist oppdatert nå nettopp

Det har de siste dagene vært hektisk møtevirksomhet i Viking etter at det ble klart at Bjarne Berntsen (63) var ferdig i klubben etter årets sesong.

Fansen har tatt til orde for å kaste styret, og flere aksjonærer har også reagert på avgjørelsen.

– Det beste for Viking er at jeg trekker meg som styreleder i dag, sier Sandvik på pressekonferansen.

– Klubben må få fred som jobber her. Nå må vi få begynne å jobbe med det vi skal jobbe med, sier han videre.

Innledningsvis var han klar på at de siste dagene har vært tøffe.

– Som alle sikkert har lest, så har det vært jævlig tøft de siste dagene. Det har gått utover mine nærmeste og hver morgen jeg har våknet har det alltid vært noe nytt. Det er mange som har støttet meg og sagt at det ville gå over, men jeg har ikke følt det. Det har bare eskalert, sier han.

Under direktesendingen fra Stavanger Aftenblad svarer Sandvik at han tok avgjørelsen om å trekke seg i dag.

– Jeg lyver hvis jeg ikke sier at det har påvirket, sier han til Aftenbladet om hetsen han har fått i prosessen.

– Jeg skal fortsatt være sponsor, fortsatt være eier og jeg vil fortsatt gå på stadion. Jeg skal ikke gi meg på noe av det, for jeg elsker klubben, sier han til avisen.

TREKKER SEG: Styreleder i Viking AS, Thor Steinar Sandvik trekker seg fra rollen som styreleder. Foto: Carina Johansen

Torsdag i forrige uke kom den overraskende beskjeden om at Berntsen var ferdig som Viking-trener etter årets sesong.

– Det er en ren oppsigelse ett år før kontrakten går ut. Jeg er veldig skuffet og trist. Jeg synes det er veldig tøft etter tre fantastiske år jeg har hatt i Viking nå. Jeg hadde veldig lyst til å avslutte med stil ut kontraktsperioden, men det ønsket ikke styret, sa Berntsen til VG etter at nyheten ble kjent.

Berntsen hadde kontrakt ut 2021-sesongen, men var åpen for å gå over i en rolle som sportssjef i 2021. Klubben og de to nye hovedtrenerne, Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen, var også åpne for det, men Berntsen ønsket da en forlengelse av kontrakten utover 2021-sesongen.

TRENER: Bjarne Berntsen skal lede Viking ut sesongen, men så er det slutt for mannen som har vært sterkt delaktig i å løfte Stavanger-laget opp mot toppen av norsk fotball igjen etter nedrykket i 2017. Foto: Carina Johansen

Les også Viking-fansen med tordentale: – Skammelig

– Vi hadde et ønske om å ha med oss Bjarne på laget i ett år til, men han mente det var for kort. Derfor endte det sånn, sa styreleder i Viking AS, Thor Steinar Sandvik i forrige uke.

Avgjørelsen skapte sterke reaksjoner i Stavanger. Sandvik har selv meldt at han fått mye hets fra sinte tilskuere, og Viking-fansen har både hengt opp bannere inne på stadion og møtte opp med flytteesker merket «Sandvik» under lørdagens kamp mot Start.

TOK MED SEG FLYTTEESKER: Viking-fansen tok med seg flytteesker merket med styrelederen i Viking AS’ navn i helgens oppgjør mot Start. Foto: Carina Johansen

Les også Vikings styreleder sjikanert etter Berntsen-«sparking»: – Helt jævlig

Mandag tok saken en ny vending da Stavanger Aftenblad og Eurosport skrev at Viking kunne ha begått brudd på idrettens regler ved at AS-styret tok avgjørelsen om B, når dualmodellen klart sier at de sportslige avgjørelsene skal tas av styret i klubben, Viking FK.

Rune Bertelsen, styreleder for Viking FK, innrømte i et intervju med Stavanger Aftenblad tirsdag formiddag å ha gjort «en stor feil» ved å la AS-styret ta seg av sluttforhandlingene med Berntsen.

Les også NFF vil granske Viking-saken etter «stor feil»

Det var Bertelsen, som leder for Viking FK og dermed Berntsens sjef, som burde tatt seg av forhandlingene ettersom det er fotballklubben og ikke aksjeselskapet som er arbeidsgiver for Vikings spillere og trenere

– Forhandlingene med Berntsen har vært utenfor vår kontroll. Vi erkjenner at i det øyeblikket vi ante at det var en konflikt, så burde vi tatt grep. Og da det kom opp at Berntsen ønsket å forlenge med Viking utover 2021, var det Viking FK som burde snakket med ham om det. Da det kom opp som tema, var jeg ikke våken nok, sier Bertelsen til VG.