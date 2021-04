Riise sikker på Haaland-overgang – uavhengig av Champions League

Erling Braut Haalands (20) Borussia Dortmund er svært ille ute i kampen om å få delta i Champions League neste sesong. John Arne Riise tror Haaland forlater klubben.

NEDTUR: Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund gikk på en smell hjemme mot Eintracht Frankfurt lørdag. Klubben skal slite med å kvalifisere seg til Champions League. Foto: INA FASSBENDER / POOL

– Jeg tror Haaland drar uansett om det blir Champions League eller ikke. Han vil spille mot de beste, teste seg mot de beste og ikke minst kjempe om seriegull og Champions League. Ganske sikker på at han drar uansett etter sesongen. Hvor er vanskelig å si, men tipper Premier League, sier Riise til VG.

Haaland gikk målløs av banen for fjerde gang på rad da Dortmund tapte nøkkelkampen mot Eintracht Frankfurt 1–2. Frankfurt på fjerdeplass (den siste som gir Champions League-spill) er nå syv poeng foran Dortmund på femteplass med syv kamper igjen.

Torsdag satte spekulasjonene rundt Haalands fremtid fyr etter at hans far Alfie og agent Mino Raiola besøkte både Barcelona og Real Madrid. Flere eksperter tror sjansen for Haaland-farvel med Dortmund øker om Champions League ryker.

– Jeg tror det er en liten faktor i dette, men jeg tror også Alfie og Raiola tenker på totalpakken. Det blir spennende. Han er på alles lepper. Det et kult at vi har en nordmann i Dortmund som pr. dags dato er en av verdens beste spillere, sier André Bergdølmo, tidligere Dortmund-spiller, til VG.

Haaland har kontrakt med Dortmund til 2024. Nylig fikk Haaland spørsmål om hvilke kvaliteter som er viktig når han eventuelt skal velge en klubb.

– De må ville ha meg, svarte han kontant.

– Jeg hadde tippet at han skulle bli lengre i Dortmund, men han har hatt en eventyrlig suksess på kort tid. Det er ikke så rart at de største klubbene er ute etter han, sier Andre Bergdølmo.

Medier har skrevet at Haalands representanter kommer til å besøke klubber i England. Riise mener denne «rundreisen» er smart.

– Jeg synes det er en naturlig del av det å kunne velge riktig. Samtidig er det selvsagt et taktisk spill bak det hele. De vil vise klubber at «nå skjer det ting». Nå er Erling i en posisjon hvor han kan velge hvor han vil gå. Da er det viktigste for han å vite hvor det er best for han sportslig og hvor han ser han kan utvikle seg best mulig, sier Riise og fortsetter:

– Samtidig som han kjemper for trofeer i den klubben han velger. Hans team reiser rundt og vil da kunne melde tilbake til Erling hva de tenker og mener. Lønn og det rundt er ikke noe Erling tenker på.

Tirsdag venter Manchester City i Champions League-kvartfinale for Dortmund. Haaland har blitt linket til City. Deres stjernespiss Sergio Agüero forlater klubben til sommeren, men manager Pep Guardiola sa City ikke hadde råd til noen ny spiss.