Dette har ikke Molde-keeperen gjort på over et år. Her er hans beskjed til MFK-ledelsen

Alex Craninx (25) har ventet tålmodig i hele år på muligheten. Mot Rosenborg kom den endelig.

Alex Craninx i aksjon på Lerkendal. Selv om han slapp inn tre, så spanjolen seg godt fornøyd med egen innsats. Ole Martin Wold

28 minutter siden

LERKENDAL: I fjor spilte spansk-belgieren godt over 20 kamper i serie og Europa for Molde. Denne sesongen har antallet fram til søndag vært null. Andreas Linde har storspilt i 2020, og har flere ganger åpnet opp i Romsdals Budstikke om at han ser for seg å ta steget ut til en større liga etter sesongen.

Derfor har det ligget i kortene at Craninx skulle få muligheten igjen på tampen av sesongen. Med tabellplasseringen allerede sikret, fikk 25-åringen sjansen mot Rosenborg. Selv mener han det var på høy tid.