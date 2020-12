RBK-børsen: Stopperne står frem, duellerer og blokkerer

De to midtstopperne var gode, men Rosenborg gikk på sitt fjerde tap på rad og sakker akterut i kamp om medaljene i Eliteserien. Sjekk børsen mot Vålerenga her!

Even Hovland gjorde en sterk kamp etter en stund utenfor førsteelleveren. Her i kamp mot Vidar Örn Kjartansson. Terje Bendiksby, NTB

Nå nettopp

VÅLERENGA-RBK 1–0

Rosenborg: Det ble en kamp med to svært forskjellige omganger, preget av utvisningen like før pause. RBK åpnet godt og Konradsen var nær scoring tidlig. Det var stor intensitet og begge lag var opptatt av å ikke risikere for mye.