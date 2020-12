TILs supporterklubber fikk 50.000 kroner fra storsponsor

Roald Madsen AS ga hver sin sjekk på 25.000 kroner til lagets 12. mann.

FORNØYD: Fra venstre leder i Forza Tromsø, Morten Killingberg, leder i Isberget, Karin Mikalsen og nestleder i Isberget, Magne Johan Nilsen. Tobias Stein Eilertsen

Nå nettopp

Daglig leder i Roald Madsen AS, Rune Madsen, har gitt en sjekk på 25.000 kroner hver til TILs to supportergrupperinger, Forza Tromsø og Isberget

– Under koronasituasjonen har dere vært helt sinnssykt bra. Dere har vært lagets 12. spiller på banen, ingen tvil om det. Dere har aldri tigget om noe, men jeg har lyst til at dere skal fortsette å kjøre på videre. Så dette er fra alle de ansatte i Roald Madsen, sa Rune Madsen til lederne i supporterklubbene, under en seanse onsdag formiddag i Roald Madsens lokaler.