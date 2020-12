RBK-profilen etter den verste tapsrekken på 15 år: - Det er tungt for hodet

Tankene kverner litt ekstra hos André Hansen for tiden, men keeperen er tydelig på at man må være realistisk også.

André Hansen på trening dagen før møtet med Mjøndalen på Lerkendal. Richard Sagen

– Det er tungt for hodet. Selv om du taper en fotballkamp, og om du taper fortjent eller ufortjent, om du spiller bra eller dårlig, så grubler du uansett, forteller Rosenborg-keeperen til Adresseavisen, dagen før oppgjøret mot Mjøndalen.

30-åringen sier imidlertid at i garderoben og på feltet er det meste som vanlig. Han mener det er viktig at selvransakelsen ikke tar for stor plass.