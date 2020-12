Milan-sjefen om Ajer-interessen: – Vi får se hva som skjer i januar

Det har vært en dårlig skjult hemmelighet at Stefano Pioli (55) har et godt øye til Kristoffer Ajer (22). Milan-manageren utelukker ikke et nytt fremstøt.

I AKSJON: Kristoffer Ajer klarte ikke å forhindre at Hakan Çalhanoğlu & Co. scoret fire ganger på San Siro. Foto: Fabrizio Carabelli / PA Wire

– Det er ikke jeg som har hovedansvaret for det. Vi har fortsatt mange kamper før slutten av desember. Vi får se hva som skjer i januar, svarer Pioli litt kryptisk på VGs spørsmål.

Celtic-stopper Kristoffer Ajer spilte hele kampen da Milan, anført av en glimrende Jens Petter Hauge, snudde 0–2 til 4–2 i Europa League forrige torsdag. Milan er videre i turneringen før kveldens runde, mens Celtic er utslått.

– Hauge spilte helt fantastisk! Hardtarbeidende fyr med enormt talent. Gøy å følge ham, sier Ajer til VG om Hauges prestasjon.

Allerede etter ti minutter mistet Milan-manager Stefano Pioli sin danske midtstopper Simon Kjær med skade.

Kanskje kan det tvinge 55-åringen til å spørre Milan-legenden Paolo Maldini, som nå er teknisk direktør i klubben, om å hente en stopper i januar.

– Vi fulgte ham, men så ble det tatt andre valg. Nå er jeg veldig glad for spillerne jeg har her, sa Stefano Pioli om Ajer tidligere i høst.

TILBAKE: Stefano Pioli var tilbake på sidelinjen etter å ha vært smittet av coronaviruset. Foto: MATTEO BAZZI / ANSA

VG har ikke fått Kristoffer Ajer i tale om Piolis siste utsagn, men midtstopperen har tidligere bekreftet at det var interesse.

– Jeg vil ikke kommentere for mye om hvordan sommeren var, men det var helt klart stor interesse, sa Ajer til VG.

22-åringen byttet tidligere i år ut sin mangeårige agent Tore Pedersen for å bli en del av klientlisten til det nederlandske agentfirmaet SEG.

Mindre enn tre måneder tidligere hadde Pedersen uttalt til NTB at Ajer «forlenger ikke med Celtic og forsvinner i sommer». Slik ble det altså ikke.

– Jeg kommenterer ikke noe rundt overgangsrykter. Jeg er kjempefornøyd i Celtic, har litt over halvannet år igjen av kontrakten og respekterer klubben jeg spiller i. Rundt overganger kommenterer jeg ikke i det hele tatt, gjentar Ajer da han får spørsmål om uttalelsene.

– Hva tenker du om Milan?

– Det har vært interesse, men jeg forholder meg til at jeg har en Celtic-kontrakt, og det er jeg strålende fornøyd med.