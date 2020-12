Mener Kjetil Knutsen burde vært nominert til «Årets trener» i verden

Jürgen Klopp, Zinédine Zidane, Hansi Flick og ... Kjetil Knutsen? Når prisen for årets trener i verden under «The Best»-kåringen 17. desember, mener New York Times-journalist Rory Smith at Bodø/Glimts suksesstrener burde vært nominert.

I GODT SELSKAP? Kjetil Knutsen. Foto: Fredrik Varfjell

Nordmannen ville, om Smith fikk ønsket sitt oppfylt, vært i celebert selskap. Dette er nemlig de nominerte til prisen for årets trener i verden:

Marcelo Bielsa – Leeds

Hans-Dieter Flick – Bayern München

Jürgen Klopp – Liverpool

Julen Lopetegui – Sevilla

Zinédine Zidane – Real Madrid

Knutsen, trener for gullvinnende Bodø/Glimt, ville i så fall konkurrert med:

En trener som sikret Leeds-opprykk fra Championship til Premier League, en Champions League-, Bundesliga- og cupvinnende tysker, en annen tysker som sikret Liverpools første ligagull på 30 år, en Europa League-vinnende spanjol og en La Liga-vinnende franskmann.

FAVORITT: Hansi Flick er favoritt til å vinne prisen etter en fantastisk sesong med Bayern München. Foto: Matthew Childs / Pool Reuters

– Synes det er synd

Det er i en episode av podkasten Totally Football at journalisten Rory Smith kommer med det som må kunne kalles en liten brannfakkel.

– Det første jeg tenker når jeg ser den listen er hvor lite kreativ den er. Jeg synes det er synd for folk som Kjetil Knutsen, treneren til Bodø/Glimt, at FIFA ikke av og til bruker disse prisene til å ikke gjøre det helt åpenbare. Det er veldig enkelt å slå fast at Hansi Flick kommer til å vinne ettersom han har vunnet trippelen (Bundesliga, den tyske cupen og Champions League), og det er greit. Men man kunne nominert noen som av disse som ikke alltid er i rampelyset, sier Rory Smith, journalist i New York Times.

Bodø/Glimt har vært suverene i norsk fotball denne sesongen. De sikret klubbens første ligagull noensinne med seier borte mot Strømsgodset, og har, med fire kamper igjen av sesongen, hele 71 poeng og 90 scorede mål. 23 seiere, to uavgjort og ett tap er fasit etter 26 kamper.

Søndag tok de Rosenborgs målrekord fra 1998 mot nettopp Rosenborg.

«Nord-Norges stolthet»

Smith, som før Bodø/Glimt sikret gullet besøkte Bodø og lagde en sak om klubben i New York Times, gir følgende beskrivelse av hvorfor han mener Knutsen burde vært nominert:

– Dette kommer nok til å høres litt hipster ut, men: Bodø/Glimt vant den norske ligaen for første gang i deres historie. Med en spillestil som har bergtatt Norge, som har fått folk til å forelske seg i Eliteserien igjen. De har et ungt og lokalt lag, de spiller en slags «kamikaze-fotball», de har gitt energi til hele området og er Nord-Norges stolthet.

Les også Seriemester Bodø/Glimt smadret Rosenborg: – Kanskje vi burde drikke sånn hver uke

Smith lanserer tre kandidater, inkludert Knutsen, som han heller ville sett på listen over nominerte trenere:

Atalantas Gian Piero Gasperini og Benficas Jorge Jesus.

The Best-kåringen er torsdag 17. desember, og vil, på grunn av coronaviruset, i år gjennomføres digitalt. Dette er alle de nominerte i de forskjellige kategoriene: