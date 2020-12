Vanvittig drama kan redde plassen for Start: - Det er forferdelig spennende

En skuffet Start-gjeng spiller nå først og fremst for å redde plassen gjennom kvalifisering. Nå kan målforskjellen bli helt avgjørende.

– Det er jo forferdelig spennende. Så nå er det en matchball igjen. Vi må mobilisere alt vi kan, sier Start-trener Joey Hardarson.

Med ett poeng hjemme mot Brann er Start på kvalifiseringsplass. 22. desember spilles en serierunde som kan bli dramatisk, og avgjøres på antall scorede mål.