Tror ikke serien kommer i gang som planlagt: - Vi skal ikke være først i klagekøen

Toppidretten fikk ingen løfter fra statsminister Erna Solberg onsdag. Nå tror Åge Hareide det går mot utsettelse av seriestarten.

Rosenborg-trener Åge Hareide tviler på at seriestarten går som planlagt 2. påskedag. Foto: KIM NYGÅRD

Nå nettopp

Rosenborg-treneren medgir at situasjonen er særdeles uvant.

- Men det er så mange ting som har gått ut over så mye, at jeg jeg tror ikke vi skal være først i klagekøen. Vi har vært heldige som har fått trene og spille kamper under den verste pandemien, sier han til Adresseavisen.