Viking prøver å hente Tripic før seriestart

Er i dialog med både spilleren og den tyrkiske klubben.

Zlatko Tripic takker fansen etter cupfinaleseieren mot FKH i desember 2019. En retur til Viking nærmer seg for profilen og publikumsyndlingen. Foto: Jon Ingemundsen

Nå nettopp

SR-BANK ARENA: Etter at Aftenbladet i januar skrev at Viking jobbet med å få til en retur for profilen Zlatko Tripic, har det ikke vært mye bevegelse i saken.

Viking bekreftet den gangen at de aktivt så på mulighetene for å hente vingen hjem, men understreket samtidig at kommende sommer var det mest realistiske tidspunktet for en eventuell retur.