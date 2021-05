Nå får VIF-spissen sjansen til å gjøre dette igjen – fem år siden sist

For fire år siden måtte Henrik Udahl (24) forlate Vålerenga for å få spilletid. Nå er han tilbake i Oslo-klubben for å fortsette målshowet han viste for Åsane i fjor.

Henrik Udahl feirer scoring mot Løten i 2016. Han klarte imidlertid ikke å etablere seg på A-laget den gang. Foto: Terje Bendiksby / NTB

9 minutter siden

Kort om saken:

Henrik Udahl ble toppscorer i 1. divisjon da han spilte for Åsane i fjor

I vinter ble han hentet av Vålerenga, som han forlot i starten av karrieren

Bak overgangen ligger en reise fra lavere divisjoner tilbake til toppen av norsk fotball

Om man søker på bilder av Henrik Udahl, dukker det opp et knippe blinkskudd fra fjorårssesongen i Åsane.

Du må imidlertid ikke bla langt nedover for å finne et som er tatt helt tilbake i 2016. Bildet viser en smilende Henrik Udahl som feirer mål for Vålerenga i en cupkamp mot Løten. Målet er hans eneste for VIF, i det som så langt er den ene offisielle kampen han har spilt for laget.

Nå har han returnert til Oslo. I bagasjen har han fjorårets toppscorertittel fra 1. divisjon. Men han husker hvordan det hele begynte med halvtimen han fikk mot Løten.

– Jeg lurer på om jeg har ett mål hvert 30. minutt på Vålerengas A-lag. Om jeg bygger videre på det nå, blir det bra, sier Udahl og ler.

– En stolt følelse

Han har nettopp avsluttet en skuddøkt med noen av sine nye lagkamerater. Dagen i forveien scoret han da Raufoss ble slått 6–1. Det var hans første mål i en treningskamp etter overgangen fra Åsane til VIF i vinter.

Det ble naturlig nok en del interesse da han endte fjorårets sesong i 1. divisjon med 19 mål. Det skulle ikke smelle før i midten av februar, men da ble det hektisk.

Flere klubber i 1. divisjon ville ha spissen. 24-åringen gikk i dialog med en av dem, før Vålerenga samme kveld meldte at de sterkt vurderte å hente ham. Den påfølgende morgenen meldte flere andre eliteserieklubber seg på kampen. Udahl hadde mange muligheter, men den påfølgende natten hadde VIF bestemt seg. Da var det liten tvil fra spissens side og.

– Jeg kjente på en stolthet. At de ville ha meg, var en litt surrealistisk og stolt følelse. Det er jo noe man har hatt som mål helt siden jeg dro den første gangen, sier Udahl.

Fakta Henrik Udahl Født 12. januar 1997 Spiss fra Eidsberg i Indre Østfold Spilte for Vålerenga 2013 til 2017 Har etterpå spilt for Follo, Fana og Åsane Ble toppscorer i 1. divisjon forrige sesong Var i praksis som fysioterapeut før Vålerenga hentet ham. Har nå tatt permisjon fra studiet. Vis mer

Tok flere grep

For han har ikke hatt noen enkel vei tilbake til klubben som ga ham seniordebuten mot Løten.

Etter at han mot slutten av 2016 skjønte at nåløyet i VIF ble for trangt, gikk turen videre til Follo, som slet med økonomiske problemer. Det førte til at Udahl reiste videre til fysioterapistudier i Bergen og spill med Fana i 3. divisjon. En glimrende 2018-sesong der, med 26 mål, førte til at naboen Åsane tok kontakt. Da var laget i 2. divisjon.

Samtidig som han studerte og spilte, tok Udahl grep både på og utenfor banen for å heve seg. Han la om kostholdet, tok kontakt med mental trener, startet å analysere seg selv på video og kjørte avslutningsøkter alene på Myrdal stadion om morgenene.

Han markerte seg ikke veldig på laget som rykket opp fra 2. divisjon i 2019. Dermed kunne han ikke ta spilletid på nest øverste nivå for gitt.

Men de som var skeptiske, måtte snart holde munn. For da Udahl først kom i gang det påfølgende året, så han seg ikke tilbake. Laget havnet på femteplass (røk mot Ranheim i eliteserieplayoffen), og Udahl markerte seg som ligaens fremste målscorer.

– Det var ikke sånn at ting plutselig begynte å flyte. Jeg hadde troen på prosessen jeg hadde startet. Det var mye kontinuerlig arbeid som lå bak de målene.

De ensomme morgenene betalte seg.

Spissen feiret mange mål forrige sesong. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Har lagt på seg muskler

Nå er han tilbake i Vålerenga, der han ønsker å være. Han har innsett at han rett og slett ikke var god nok sist han var på Valle. Han føler at han til syvende sist har kommet godt ut av å måtte ta en omvei og den ekstra jobben den medførte.

Men konkurransen om spissplassen i Dag-Eilev Fagermos lag er tøff. Udahl må nok regne med å spille annenfiolin bak målsniken Vidar Örn Kjartansson i begynnelsen. Et tett kampprogram som følge av pandemien kan imidlertid føre til at muligheten byr seg tidligere enn antatt. Da skal lagets nye spiss stå klar.

En stolt Henrik Udahl med beviset på at han igjen er VIF-spiller. Foto: Vålerenga Fotball

Under Fagermo er de fysiske kravene høyere enn hva han har vært vant til tidligere.

– Jeg tror jeg har gått opp 4–5 kg i muskler og to prosent ned i fettprosent siden jeg kom hit. Det er blitt tatt grep for at jeg skal henge med fysisk. Det var de klare på da jeg kom og. Det kjennes bra ut, sier Udahl.

Karrieren hans har allerede vist at det er mulig å komme tilbake etter å ha blitt veid og funnet for lett. Nå har fjorårets målkonge på nest øverste nivå muligheten til å vise at han hører til blant de beste.